الجمعة 24 يونيو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس سيدتين بتهمة سرقة محتويات شركة فى مدينة نصر

حبس
حبس
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قررت جهات التحقيق، حبس سيدتين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لسرقتهما 4 أجهزة كمبيوتر "لاب توب"، من داخل إحدى الشركات. 

بدأت الواقعة بتلقى قسم شرطة مدينة نصر أول، بلاغًا من مديرة إحدى الشركات، كائنة بدائرة القسم باكتشافها سرقة 4 جهاز كمبيوتر "لاب توب" من داخل الشركة عملها.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة سيدتان "إحداهما عاملة سابقة بالشركة محل البلاغ، مقيمان بالقليوبية. 

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأقرت إحداهما بأنها نظراً لسابقة عملها بالشركة محل البلاغ، اصطحبت المتهمة الثانية بدعوى إحضار متعلقاتها من داخل الشركة.

وتمكنا من دخول الشركة باستخدام مفتاح مصطنع تحصلت عليه إبان عملها بالشركة، والاستيلاء على الأجهزة المشار إليها، ثم تخلصت من المسروقات بإلقائها بأحد المجارى المائية بالقليوبية.

باستدعاء المُبلغة تعرفت على المتهمة واتهمتهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة للتحقيق.

جهات التحقيق حبس سيدتين سرقة 4 أجهزة كمبيوتر إحدى الشركات

رئيس التحرير

وائل لطفي

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