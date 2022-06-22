عم «فتاة المنصورة»: «عايزين العدالة الناجزة عشان نقدر ناخد العزاء فيها» (فيديو)

أكد محمد غريب محمد، عم الطالبة «نيرة أشرف» ضحية واقعة الذبح أمام جامعة المنصورة، علي يد زميلها «محمد عادل»، أن ضعف المستوى المادى والاجتماعي للمتهم كان سببًا رئيسيًا في رفضهم خطبة الفتاة له.

وأضاف عم الضحية، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»: «الولد مش من نفس المستوى، وأخويا مشقيش عشان بنته ترجع له جثة، ومش قادرين ناخد العزاء، لابد من العدالة الناجزة لحماية كل بنات مصر، مينفعش كل واحد يترفض يدبح البنت، شرع مين اللي قال كده».

وأضاف «غريب»، أن الجاني كان يُحضر لها المذكرات والأبحاث خلال جائحة كورونا، وكانوا مطمئنين له بصفته رجلًا مسلمًا شرقيًا ومن نفس البلد، ولم يتوقعوا أن يتحول إلى ذئب بشري يغدر بابنتهم.

وأكد أنه بعد محاولات المتهم لمضايقة ابنتهم، رافق شقيقه «والد الضحية» وتوجهوا لوالد المتهم وأبلغوه بما يفعل من تصرفات ومضايقات، وقام بتعنيفه أمامهم، إلا أنه قال إنه لن يتمكن من السيطرة عليه، فذهبنا إلى قسم شرطة ثان المحلة أكثر من مرة وقمنا بتحرير العديد من محاضر عدم التعرض وتم حفظها في النيابة، وفي النهاية والدها منعها من الذهاب للجامعة وأجبرها علي الإقامة عند شقيقتها بالقاهرة من أجل الحفاظ عليها.

وأكد عم «نيرة أشرف» أن ابنة أخيه كانت تعمل كـ(موديل)، وليديها طموح كبير أن تصبح مذيعة مشهورة، وكانت العائلة جميعها مُعجبة بطريقة لبسها واختيارها لتناسق الملابس والألوان، وبدلًا من أن تحقق حلمها قضي عليها ذئب في صورة إنسان ليفطر قلوبنا عليها ويُحطم الأسرة والعائلة.