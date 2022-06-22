«الشيطان مرة أخرى» على مسرح قصر ثقافة السويس‬

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، من خلال فرع ثقافة السويس، فعاليات العرض المسرحي "الشيطان مرة أخرى" على مسرح ثقافة السويس.

العرض من تأليف أليخاندرو كاسونا، ألحان محمد البغدادي، دراما تورج وأشعار إبراهيم الحسينى، استعراضات سلمى رزق، وتصميم ديكور وملابس نهاد السيد، تنفيذ ديكور وإكسسوار شيماء عبد العزيز، مخرج منفذ كامل عبد العزيز، إخراج شريف صلاح الدين ويشارك في العرض باقة من نجوم السويس المتميزة من الفنانين الموهوبين.

عرض الشيطان مرة اخرى

تتحدث المسرحية عن لحظة المواجهة المصيرية، يتأمل الفرد حياته ليسأل ماذا يحدث إذا ربح الإنسان كل شيء وخسر نفسه، من خلال خريستو الواصل إلى نزل الديك الأبيض فيقابل الشيطان مفستوفليس لتبدأ سلسلة من الأحداث الغريبة المتتالية.

عرض الشيطان مرة اخرى

في إطار اهتمام وزارة الثقافة برئاسة الدكتورة إيناس عبدالدايم بنشر الثقافة التوعوية المتنوعة والفنون بكل الأقاليم الثقافية، نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة من خلال فرع ثقافة السويس برئاسة عبدالمنعم حلاوة والتابع لإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل، فعاليات العرض المسرحي "الشيطان مرة أخرى" على مسرح ثقافة السويس.

عرض الشيطان مرة اخرى

العرض من تأليف أليخاندرو كاسونا، ألحان محمد البغدادي، دراما تورج وأشعار إبراهيم الحسينى، استعراضات سلمى رزق، وتصميم ديكور وملابس نهاد السيد، تنفيذ ديكور وإكسسوار شيماء عبدالعزيز، مخرج منفذ كامل عبدالعزيز، إخراج شريف صلاح الدين ويشارك في العرض باقة من نجوم السويس المتميزة من الفنانين الموهوبين.

عرض الشيطان مرة اخرى

تتحدث المسرحية عن لحظة المواجهة المصيرية، يتأمل الفرد حياته ليسأل ماذا يحدث إذا ربح الانسان كل شيء وخسر نفسه، من خلال خريستو الواصل إلى نزل الديك الأبيض فيقابل الشيطان مفستوفليس لتبدأ سلسلة من الأحداث الغريبة المتوالية.