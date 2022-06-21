ولى عهد السعودية يبعث برقية شكر للرئيس السيسى بعد مغادرة القاهرة

بعث الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، برقية شكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، إثر مغادرته القاهرة بعد زيارة رسمية.

وجاء نص البرقية كما يلي:

صاحب الفخامة الرئيس/ عبدالفتاح السيسي حفظه الله

رئيس جمهورية مصر العربية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

يطيب لي وأنا أغادر بلدكم الشقيق أن أعرب لفخامتكم عن بالغ امتناني وتقديري لما لقيته والوفد المرافق من حسن الاستقبال وكرم الضيافة.

فخامة الرئيس، لقد أكدت المباحثات التي أجريناها مع فخامتكم متانة العلاقات الأخوية المتميزة بين بلدينا، والرغبة المشتركة في تعميق التعاون بينهما في المجالات كافة، في ظل قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وفخامتكم، والتي تهدف إلى تحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.