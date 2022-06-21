الجمعة 24 يونيو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 3 سنوات لطبيب تسبب فى وفاة ربة منزل بالقليوبية

ارشيفية
ارشيفية
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قضت محكمة جنايات بنها الدائرة السابعة فى القليوبية، اليوم الثلاثاء، بالسجن المشدد 3 سنوات لطبيب تسبب فى وفاة ربة منزل بسبب تدخله الجراحي لها أثناء الحمل وإجهاضها. 

ترجع القضية عندما قام طبيب يدعى "ميلاد ا.ح"، ومقيم دائرة قسم الخصوص، بالتدخل الجراحي لربة منزل تدعى "فورية م .ع" وهى حامل تسبب في إجهاضها ووفاة المجني عليها، وكان ذلك ناشئا عن إهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته القوانين واللوائح التي تفرضها عليه مهنته كطبيب، وذلك لعدم اتباع الإجراءات الطبية السليمة لحالة المجني عليها، حيث قام بإجهاضها مما أحدث إصابتها التي أودت بحياتها.

وكشفت تحقيقات النيابة عن أن المتهم قام بإنشاء مركز طبي لا تتوافر فيه الاشتراطات الصحية والطبية المقررة قانونا على النحو المبين بالتحقيقات، وأمرت بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف طنطا لمعاقبة المتهم طبقا لمواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة وقائمة أدلة الثبوت المرفقة، مع سرعة ضبط وإحضار المتهم والحبس على ذمة القضية.

محكمة جنايات بنها القليوبية جنايات الخصوص طبيب السجن المشدد

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