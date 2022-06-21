إصابة سائق إثر انقلاب جرار زراعي في ترعة بالشرقية

أصيب سائق بسحجات وكدمات وإصابات متنوعة، إثر حادث انقلاب جرار زراعي فى مياه ترعة أمام كوبري أبو طبل دائرة مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، وتم نقله إلى مستشفى منيا القمح لتقديم الخدمة الطبية اللازمة له.

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد إشارة مستشفى منيا القمح المركزي، بوصول سائق فى العقد الثالث مصابا بسحجات وكدمات وإصابات متنوعة.

وتبين من التحريات حدوث إصابته إثر انقلاب جرار زراعي قيادته، في ترعة أمام كوبرى أبو طبل ناحية قرية كفر شلشلمون دائرة مركز منيا القمح، وتم الاستعانة بلوادر لاستخراج الجرار ويجري تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة.