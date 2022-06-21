الثلاثاء 21 يونيو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس المتهم بسرقة الدراجات النارية فى المطرية

حبس
حبس
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قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح المطرية، تجديد  حبس مسجل خطر ١٥ يومًا  أيام على ذمة التحقيقات بتهمة سرقة الدراجات النارية بأسلوب توصيل الأسلاك .

كانت قد وردت معلومات لوحدة مباحث قسم شرطة المطرية مفادها قيام أحد الأشخاص بعرض دراجة نارية للبيع بثمن بخس لا يتناسب مع قيمتها الحقيقية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وتبين أنه أحد الأشخاص"له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم، وبحوزته دراجة نارية "بدون لوحات معدنية، ولا يحمل ثمة تراخيص" وبالكشف الفني عنها تبين أنها مُبلغ بسرقتها.

بمواجهته اعترف بسرقة الدراجة بأسلوب "توصيل الأسلاك" وبتطوير مناقشته أقر بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص في سرقة الدراجات النارية وارتكابه 6 حوادث سرقة بذات الأسلوب. 

وتم بإرشاده ضبط كافة الدراجات النارية المستولى عليها لدى عميله "سيء النية"، "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة القسم، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

تجديد حبس سرقة الدراجات النارية دراجة نارية جنح المطرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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