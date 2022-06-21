الثلاثاء 21 يونيو 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس 3 متهمين بقتل ميكانيكى ونجله بالخليفة

حبس
حبس
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قرر قاضى المعارضات، تجديد حبس 3 متهمين في قتل ميكانيكي ونجله، في مشاجرة بسبب خلاف على ثمن كاوتش، بمنطقة الخليفة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

 

وتبين من التحريات أن سبب الخلاف بين الطرفين هو أن أحد المتهمين جاء إلى ورشة المجني عليه الأول الحاج رضا، وطلب منه إصلاح عطل في "فردة الكاوتش" الخاص بسيارته، وتم إصلاح كاوتش السيارة، ولكن الخلاف كان على الحساب وثمن الإصلاح، حيث إن تكلفة إصلاح الإطار التي طلبها المجني عليه هي مبلغ ٣٠ جنيها، بينما صاحب السيارة يريد دفع ١٥ جنيها؛ مما تطور الأمر مشاجرة بينهما.

 

الأمر لم ينتهِ عند هذا الموقف فجاء المتهم بصحبة ٤ آخرين، وانتظر الميكانيكي بعد خروجه من المسجد لصلاة العشاء، لتتجدد المشاجرة بينهما مرة أخرى وانهالوا عليه بالطعنات في صدره؛ وعندما شاهد الابن مشاجرة والده تدخل للدفاع عنه وانهالوا عليه أيضا بالأسلحة البيضاء.

 

وعندما شاهد "الكلب" الخاص بصاحب الورشة هذه المشاجرة ظل ينبح بصوت مرتفع؛ الأمر الذي دفع المتهمين لقتل الكلب بعدة طعنات، ليسقط الجميع علي الأرض غارقين في دمائهم؛ حيث كان الأب ملقي ومصاب بـ٣ طعنات وبجواره نجله الغارق في دمائه وبخطوات قليلة منهم كلبهم الذي كان ينبح للدفاع عنهم. 

 

بانتقال الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ وإجراء التحريات تبين أن الجثتين لرجل يدعي "رضا الزيات" ويبلغ من العمر 68 عاما، ونجله "أمير" البالغ من العمر 38 عاما.

 

ودلت تحريات الأجهزة الأمنية أن المتهمين تربصوا بالأب عقب خروجه من المسجد بعد صلاة العشاء وانهالوا عليه  بـ٣ طعنات قاتلة؛ وعندما تدخل نجله للدفاع عن أبيه تعدوا عليه بالأسلحة البيضاء. 

 

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا من المستشفى العام بوصول رجل وابنه جثتان هامدتان إثر إصابتهما بطعنات متفرقة في أنحاء الجسد باستخدام أسلحة بيضاء.

 

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة حمل رقم ٢٢١٦ لسنة ٢٠٢٢ وأخطرت النيابه المختصة للتحقيقات.

قاضي المعارضات تجديد حبس 3 متهمين قتل ميكانيكي نجلة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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