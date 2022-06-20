بدء التحقيق مع المتهم بقتل طالبة جامعة المنصورة

بدأت جهات التحقيق في الدقهلية التحقيقات مع المتهم بقتل "نيرة. أ"، طالبة كلية الآداب جامعة المنصورة، لبيان دوافع ارتكابه للجريمة البشعة التي أودت بحياة فتاة في عمر الزهور، أمام بوابة الجامعة.

البداية بتلقي مديرية أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لشرطة النجدة، يفيد بقيام أحد الطلاب بإخراج سكين، وطعن طالبة بجامعة المنصورة.

وطبقًا للبلاغ، فإن المتهم اعتدى بالسكين على طالبة جامعة المنصورة، من منطقة الرقبة، وأمسك به الطلاب والمارة والأمن الإداري، وانهالوا عليه بالضرب، أمام بوابة «توشكى» بجامعة المنصورة، من ناحية حي الجامعة.

واستقل المتهم والمجني عليها، في صباح اليوم ذات الميكروباص، ونشبت بينهما مشادة كلامية، وعقب نزولها أمام الجامعة، ترجّل خلفها المتهم، وسدد لها عدة طعنات متفرقة بالجسد، أسفرت عن مقتل الفتاة على الفور.