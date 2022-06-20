مدارس بعد الإعدادية.. تنسيق مدرسة وي للاتصالات 2022 ورابط التقديم

يهتم طلاب الشهادة الاعدادية خلال هذه الأيام بالبحث عن تنسيق مدرسة وي للاتصالات 2022 أحد البدائل المتاحة أمام الطلاب بدلًا من الثانوية العامة، وتصدرت مدرسة وي للاتصالات مؤشرات بحث جوجل مع اقتراب تقديم الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية ـأوراقهم للالتحاق بالمرحلة الثانوية، وكانت مدرسة وي لاتصالات أحد البدائل المتاحة إليهم.

تنسيق مدرسة وي للاتصالات 2022

وتعرض الدستور في التقرير التالي تفاصيل تنسيق مدرسة we للاتصالات 2022، وشروط الالتحاق بها ومميزاتها.

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن تنسيق مدرسة وي للاتصالات والتي تشترط حصول الطالب على مجموع 250 درجة وهي أول مدرسة متخصصة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ومدة الدراسة بمدارس WE للاتصالات ثلاث سنوات يحصل الخريج منها على شهادة الدبلوم الفني لمدارس التكنولوجيا التطبيقية والتي تؤهل للالتحاق بكافة المعاهد والكليات التكنولوجية وكليات التعليم الصناعي، وشهادة أكاديمية معتمدة دولياً بالإضافة إلى شهادة خبرة من الشركة المصرية للاتصالات وشهادات مهنية من الشركات المتخصصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

أماكن مدرسة وي للاتصالات

وتقع مدرسة we للاتصالات بعدة محافظات منها محافظة الجيزة، ومحافظة الإسكندرية، ومحافظة الدقهلية، ومحافظة السويس، ومحافظة المنيا، ومحافظة القاهرة

مزايا مدرسة وي للاتصالات

تعد مدرسة وي للاتصالات أحد أفضل البدائل أمام الطلاب الحاصلين على الشهادة الاعدادية والراغبين في الالتحاق بتخصص مختلف عن الثانوية العامة، وتوفر مدرسة وي للاتصالات، ومنها إيجاد فرص العمل بعد التخرج، صرف مكافآت وأجور لجميع الطلاب أثناء الدراسة، توفير حافلات نقل الطلاب والطالبات من المدرسة للمنزل.

وتشترط مدرسة وي للاتصالات حصول الطالب على مجموع دخول 250 درجة مجموع الشهادة الاعدادية، ولا يزيد سن الطالب عن 18 سنة، واجتياز اختبارات المقابلة الشخصية.

رابط الالتحاق بمدرسة وي للاتصالات 2022

توفر وزارة التربية والتعليم رابط الالتحاق بمدرسة وي للاتصالات ومدارس التعليم الثانوي من خلال الخطوات التالية:

الدخول عبر رابط وزارة التربية والتعليم من هنا

ثم تسجيل البريد الإلكتروني وكلمة المرور الخاصة بالطالب.

وتسجيل الدخول من الحساب الشخصي للطالب.

اكتب اسم الطالب والنقر على أيقونة الدخول إلى التنسيق.

الاطلاع على خريطة التنسيق التي تتضمن الحد الأدنى لكل محافظة.

اضغط على أيقونة ملء الرغبات.

ثم اختر نوع التعليم الثانوي وفقًا لمجموع الطالب.

اضغط على أيقونة مراجعة الرغبات.

اضغط على حفظ الرغبات.