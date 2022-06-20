الإثنين 20 يونيو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

حادثة فتاة المنصورة.. ذبح طالبة في الشارع وفيديو يرصد التفاصيل

حادثة فتاة المنصورة
حادثة فتاة المنصورة
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تداول مستخدمو “فيسبوك” فيديو حادثة فتاة المنصورة بعد ذبحها أمام بوابة جامعة المنصورة أمام المارة من أحد الشباب عقب نزولها من أحد وسائل المواصلات امام بوابة الجامعة وهي في طريقها لأداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني، وأثار الفيديو غضب كبير وسط مستخدمى منصات التواصل الاجتماعي بسبب بشاعة الحادث وعدم انتشار تفاصيل حتى الآن حول دافع حادثة فتاة المنصورة وأسباب ذبحها أمام جامعة المنصورة.

فيديو فتاة المنصورة 

أظهر فيديو فتاة المنصورة المتداول عبر منصات التواصل الاجتماعي، قيام شاب الاعتداء على فتاة المنصورة عقب نزولها من أتوبيس وذبحها، وهو ما رصدته أحد الكميرات الموجود امام جامعة المنصورة، وتلقت مديرية أمن الدقهلية، إخطارا من مدير مباحث، بورود بلاغ من أمن إدارة جامعة المنصورة بقيام طالب بطعن زميلته بسكين في الرقبة.

وبعد انتقال ضباط مباحث قسم أول المنصورة إلى مكان البلاغ وبالفحص وسؤال شهود العيان أكدوا أنه أثناء وصول أتوبيس قادم من مدينة المحلة بالغربية، وعقب نزول الطلاب للدخول وأداء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الجاري، أشهر أحد الطلاب سلاحًا أبيض، ووجه طعنات نافذة لزميلته في الرقبة.

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مصادر: جامعة المنصورة ستصدر بيانا لكشف تفاصيل ذبح طالبة أمام بوابة توشكى

تفاصيل حادث فتاة المنصورة

 وحسب حديث شهود عيان من أمام جامعة المنصورة، قالوا إن حادثة فتاة المنصورة وقعت بعد مشادة كلامية بين فتاة المنصورة وزميل لها، ثم أخرج الطالب السكين وطعنها أولاً في بطنها وبعد أن سقطت فتاة المنصورة على الأرض قام بذبحها أمام الجميع، ليتجمع حوله الناس بعد الناس ويعتدوا عليه بالضرب.

وقال أحد الطلاب الذي شهدحادثة فتاة المنصورة أن الضحية والقاتل زميلين في نفس الكلية ومن نفس المدينة، ويأتيان معاً وكانا في المواصلات، ونزلا أمام الجامعة معاً، وفجأة حدثت الواقعة، لافتاً إلى أن الأهالي وأمن الجامعة والطلاب أمسكوا بالطالب وتم ضربه ونقله بسيارة الإسعاف، ولكن لم تصل حتى الآن أى تفاصيل عن سبب وقوع حادثة فتاة المنصورة، فيما تجري المباحث تحرياتها حول الواقعة الآن.

 وتجري قوات الأمن الآن في  محيط جامعة المنصورة  التحقيقات حول حادث فتاة المنصورة، بينما نقلت سيارة الإسعاف الفتاة إلى المشرحة، وتم الاتصال بذويها للتعرف على جثتها والحديث معهم.

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