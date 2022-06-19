الأحد 19 يونيو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«ثقافة المنيا» تنظم ورشًا فنية لمبادئ البورتريه وأنشطة للأطفال

ورش فنية بورترية
ورش فنية بورترية وصلصال ومناقشات بثقافة المنيا
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أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، العديد من الأنشطة الفنية والثقافية بفرع ثقافة المنيا برئاسة خالد إسماعيل بأقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة ضياء مكاوى، برعاية  الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة. 

 ويواصل قصر ثقافة المنيا التدريب على الرسم والتلوين بألوان المياه، وتشكيلات بالصلصال مع الأطفال بمشاركة الفنانة إيمان أبوستيت، والفنانة شيماء علي بمكتبة الطفل، كما قدم قسم الفنون التشكيلية بقصر ثقافة المنيا تدريب على مبادئ البورتريه مع التشكيل، وأسس التصميم بالألوان المتنوعة تدريب الفنانات يسرا مقلد، هالة محمد.

قدم قصر ثقافة مغاغة مسابقات في المعلومات العامة، بينما أقام قسم الفنون التشكيلية بقصر ثقافة ملوى ورشة فنية تشكيل بالصلصال مع براعم مركز كيان للتدريب والتأهيل والتدخل المبكر للأطفال، وذلك لتنمية مهارات الأطفال والتغلب على الإعاقة.

كما عقدت مكتبة الطفل والشباب بالروضة مناقشة كتاب "الكذب" تأليف يوسف ميخائيل، ناقشته أميمة على، وفي مكتبة نواى الثقافية أقيمت مناقشة كتاب "ليالي السمر الطفل المسلم"، تأليف مصطفى عاشور ناقشه أحمد محمد.

إيناس عبد الدايم الهيئة العامة لقصور الثقافة المخرج هشام عطوة ضياء مكاوي قصر ثقافة المنيا

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وائل لطفي

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