الأحد 19 يونيو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«نوادي الطفل» تعرض مسرحية «غابة الحكايات» على مسرح ثقافة موط الوادى الجديد

الجمهور
الجمهور
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تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، من خلال الإدارة المركزية للدراسات والبحوث بالهيئة برئاسة دكتورة حنان موسى، وتنفيذ إدارة الطفل برئاسة لاميس الشرنوبي، فعاليات العرض المسرحى "غابة الحكايات" لفرقة نوادى مسرح الطفل بقصر ثقافة موط التابع لفرع ثقافة الوادى الجديد برئاسة محسن حسب، بإقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة ضياء مكاوى. وذلك برعايةدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة.

العرض من تأليف وأشعار كريم الشاورى، ألحان عبد الباري عبد العزيز، استعراض محمد جابر، ديكور وماسكات فتحى مرزوق، إخراج أسامة عبد الرؤوف.

وبحضور لجنة التحكيم مهندس الديكور محمود جمال، الناقد والمخرج أحمد محمد خليفة، المخرج خالد أبو ضيف.

تدور فكرة العرض حول الجد أبو الحكاوى الذى يتبنى قيمة الصداقة والتعايش السلمى والطيبين من الحيوانات مثل الغزالة والزرافة والأشرار من البشر والحيوانات مثل الذئب والثعلب، وتتفاعل هذه المحاور لتأكيد قيمة الصداقة والتعايش السلمى بين الحيوانات بعضها البعض من جانب وبين الإنسان من جانب آخر.

تمثيل حسن أبو عمره، جنات أحمد، أروى رفعت، نور وليد، دارين عبدالله، رزان محمد، جودى أحمد، ليلى محمد، هدى مناع، ممدوح دياب، محسن سعيد، ماجدة عبد الوهاب، حنين حازم، ريناد طارق، فرح أحمد، بسمله عصام، ريهام زوام.

إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة هشام عطوة لاميس الشرنوبى مسرح الطفل

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وائل لطفي

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