الأحد 19 يونيو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحالة أوراق سيدة وزوج ابنتها قتلا صاحب «مراجيح أطفال» بقليوب للمفتي

اعدام
اعدام
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قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السادسة، برئاسة المستشار فوزي يحيى أبو زيد، وعضوية المستشارين محمد أحمد راشد، وعماد سامي وردخان، وأمانة سر حلمي محمود، إحالة أوراق ربة منزل وعامل ونجار مسلح، لمفتي الجمهورية، لإبداء الرأي الشرعي في اتهامهم بقتل صاحب "أراجيح أطفال"، بدائرة قسم شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، وحددت جلسة 13 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 11785 لسنة 2021 جنايات قسم قليوب، والمقيدة برقم 3864 لسنة 2021 كلي جنوب بنها، أن المتهمين "زينب ح إ"، 45 سنة، ربة منزل، و"فرج ش ش"، 25 سنة، يعمل طرف المجني عليه، و"أ ز ف"، 21 سنة، نجار مسلح ويعمل طرف المجني عليه، قتلوا المجني عليه "أيمن ب ر"، 51 سنة، صاحب أراجيح أطفال، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله واتفقوا فيما بينهم علي أن تقوم المتهمة الأولى بدس مادة بشرائه ليحتسيه المجني عليه، ومكث الثاني والثالث بانتظارها، وقد أعدوا سلاحا أبيض "سكين".

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين انتظروا المجني عليه حتى أغشاه النعاس ودلفا لمسكنه وكبلاه حال ثباته وكالوا له عدة طعنات بأنحاء متفرقة من جسده بالتناوب بينهم فمزقوه إربا وأحدثوا به الإصابات المبينة بتقرير الطب الشرعي والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تلقت بلاغ يفيد مقتل "أيمن ب ر"، 51 سنة، صاحب أراجيح أطفال، مقيم دائرة قسم شرطة قليوب، على الفور انتقلت قوات الامن ورجال البحث الجنائي، وبإجراء التحريات تبين أن وراء الواقعة زوجته المدعوة "زينب ح إ"، وشهرتها "أمال"، 45 سنة، رية منزل، ومقيمة ذات العنوان، وقيامها بالتخلص من الجثة وذلك لمداومته إساءة معاملتها والتعدي عليها بالضرب وشكه في سلوكها.

وأدلت الزوجة باعترافات تفصيلية أنها ارتكبت الواقعة بمساعدة كلا من زوج نجلتها "فرج ش ش"، وشهرته "أحمد"، 25 سنة، يعمل طرف المجني عليه، وكذلك "أرميا ز ف"، 21 سنة، نجار مسلح ويعمل طرف المجني عليه وذلك لتعاطف الأول معها ولتضرر الثاني من سوء معاملته له هو الآخر.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط المتهمين الأخرين، وبمواجهتهم أدلوا باعترافات تفصيلية حول الواقعة، وبإحالتهم للنيابة العامة اعترفوا بارتكابهم للواقعة، فأمرت النيابة بحبسهم على ذمة التحقيقات، إلى أن أحالتهم للمحاكمة الجنائية فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهمين.

محكمة جنايات شبرا الخيمة أوراق ربة منزل نجار مسلح فضيلة مفتي الجمهورية قليوب

رئيس التحرير

وائل لطفي

الحوار الاقتصادى أولًا

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