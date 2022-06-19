الأحد 19 يونيو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع شخص وإصابة 6 إثر حادث تصادم بطريق سهل القاع بطور سيناء

حادث تصادم
حادث تصادم
ads

لقي شخص مصرعه وأصيب 6 آخرون،  إثر وقوع حادث تصادم على بعد 2 كيلو بطريق سهل القاع بطور سيناء باتجاه المفارق وادي فيران الطريق القديم، حيث تصادمت سيارة ربع نقل وأخرى ملاكي. 

 وتلقى اللواء شريف عبدالرءوف مدير أمن جنوب سيناء، بلاغًا من رئيس مباحث تأمين الطريق بالحادث، وعلى الفور انتقل رئيس مباحث طور سيناء إلى مكان الحادث الذي أسفر عن مصرع شخص وإصابة 6 آخرين.

وتم  نقل المصابين بــ9 سيارات إسعاف إلى مستشفى الزهراء الطور، وحفظ الجثة في ثلاجة مستشفى الطور العام.

مصرع تصادم طريق سهل القاع طور سيناء وادي فيران

رئيس التحرير

وائل لطفي

الحوار الاقتصادى أولًا

الأكثر قراءة

استخرج نتيجتك| رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2022

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2022

ارتفاع أسعار الفراخ البيضاء والساسو فى بورصة الدواجن اليوم الأحد 19 يونيو

تعاون مصري فرنسي في علوم المواد والتقنيات بمصر القديمة

خالد عبدالغفار يستقبل «سيدة الجلاء» ويوفر لها وحدة سكنية (فيديو)

أسعار الفراخ اليوم السبت 18 يونيو 2022 فى بورصة الدواجن الرئيسية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال خيرت

مصر تعيد إفريقيا إلى أحضانها

حسين دعسة

حرب القمح والذرة .. ماذا لو؟

د. أحمد مجاهد

فؤاد قاعود.. حكيم مصرى فى ثوب شاعر عامية

د.أحمد الخميسى

رواية الرغيف.. الأدب والحرب

ماجد حبته

تشخيص ثلاثى لأزمات العالم

مؤمن المحمدي

«زمن» أم كلثوم

علي سعدة

القتل العمد.. بالقانون

د. منى حلمى

كيف لا تتغير التقاليد ومنْ صنعها يتغير؟

صور

الأهلى يهزم إيسترن كومبانى برباعية فى الدورى المصرى

مصبغة الحج سلامة: «لكل لون معنى ومغنى»

مؤتمر صحفى للأهلى للحديث عن أزمة نهائى دورى أبطال إفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس وزراء فلسطين: نرفض تسليم إسرائيل رصاصة قتل شيرين أبوعاقلة

الإسرائيليون في تركيا تحت التهديد الإيراني.. حرب استخبارات وفرص للتقارب

استشهاد فلسطينى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي فى قلقيلية