مصرع شخص وإصابة 6 إثر حادث تصادم بطريق سهل القاع بطور سيناء

لقي شخص مصرعه وأصيب 6 آخرون، إثر وقوع حادث تصادم على بعد 2 كيلو بطريق سهل القاع بطور سيناء باتجاه المفارق وادي فيران الطريق القديم، حيث تصادمت سيارة ربع نقل وأخرى ملاكي.

وتلقى اللواء شريف عبدالرءوف مدير أمن جنوب سيناء، بلاغًا من رئيس مباحث تأمين الطريق بالحادث، وعلى الفور انتقل رئيس مباحث طور سيناء إلى مكان الحادث الذي أسفر عن مصرع شخص وإصابة 6 آخرين.

وتم نقل المصابين بــ9 سيارات إسعاف إلى مستشفى الزهراء الطور، وحفظ الجثة في ثلاجة مستشفى الطور العام.