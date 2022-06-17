للمرة الثانية.. رئيس الوزراء البريطانى يلتقى زيلينسكى فى كييف

اجتمع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كييف، اليوم الجمعة، في ثاني زيارة يقوم بها للعاصمة الأوكرانية منذ الغزو الروسي.

ونشر جونسون، الذي كثيرا ما عبر بقوة عن دعمه لزيلينسكي، صورة له مع الرئيس الأوكراني، مصحوبة بعبارة "سيدي الرئيس فولوديمير. من الجيد أن أكون في كييف مرة أخرى".

وأحيط الاجتماع بالسرية لأسباب أمنية، وهو أحدث استعراض من جانب جونسون لدعم زيلينسكي منذ غزت روسيا أوكرانيا في 24 فبراير.