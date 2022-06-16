حبس عاطل ضبط بحوزته كيلو من مخدر الهيروين بالجيزة

قررت النيابة العامة، اليوم الخميس، حبس عاطل ضبط بحوزته كيلو جرام من مخدر الهيروين وأسلحة نارية وذخائر دون ترخيص، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ونجحت أجهزة الأمن في ضبط كمية من مخدر الهيروين وأسلحة نارية وذخائر دون ترخيص بحوزة أحد الأشخاص فى الجيزة، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما ضبط متجري وحائزي الأسلحة والذخائر دون ترخيص والمواد المخدرة.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة قيام (عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة العياط بالجيزة) بالاتجار في المواد المخدرة متخذًا من دائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال قيادته إحدى السيارات بدائرة مركز شرطة العياط بالجيزة، وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين وزنت كيلو جرام – بندقية آلية – عدد من الطلقات لذات العيار – مبلغ مالى – هاتف محمول).

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح للدفاع والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف للاتصال بعملائه والسيارة لسهولة التنقل والترويج، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.