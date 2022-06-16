الخميس 16 يونيو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الكويت تسلم مصر قطعًا أثرية «لا تقدر بثمن»

صور من المضبوطات
صور من المضبوطات
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أعلنت الكويت، اليوم الخميس، أنها سلمت مصر خمس قطع أثرية قالت إنها "لا تقدر بثمن" كانت السلطات قد ضبطتها في مطار الكويت الدولي عام 2019 خلال محاولة تهريبها من مدينة الأقصر إلى الكويت.
 

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" عن مدير إدارة الآثار والمتاحف في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب سلطان الدويش قوله إنه تبين بعد تدقيق خبراء آثار من جامعة الكويت وبولندا ومصر أن ثلاث قطع من هذه القطع أصلية تعود للعام 1400 قبل الميلاد تقريبا وأن قطعتين "مشكوك في أصليتهما".

وتضم المجموعة المضبوطة أربعة تماثيل لملوك من الحضارة المصرية القديمة، منها تمثال للملك أمنحتب الثالث من الأسرة الثامنة عشرة وآخر للإله آمون رع وتمثال لسيدة بالزي التقليدي وتمثال للإله حورس الذي صورته الحضارة برأس صقر إضافة إلى جدارية صخرية منقوشة.


وأشار الدويش إلى أن هذه ثاني مرة تسلم الكويت فيها مصر قطعا أثرية مهربة بعدما أعادت في 2018 غطاء تابوت فرعوني خشبي ضبطته جمارك الشحن الجوي في مطار الكويت.
ونقلت الوكالة الكويتية عن السفير المصري أسامة شلتوت قوله إن التعاون بين مصر والكويت شمل التحقيق بشأن بعض المتهمين في عملية التهريب.
 

وكثفت مصر، خلال السنوات القليلة الماضية، جهود التنقيب عن الآثار كما تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بجوار أهرامات الجيزة بهدف تنشيط قطاع السياحة الذي يعد أحد المصادر الرئيسية للعملة الأجنبية.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الداخلية، إنه استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما ضبط العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم التنقيب عن الآثار، تمكن رجال المباحث من ضبط شخصين بالقاهرة لقيامهما بالحفر والتنقيب عن الآثار.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة قيام شقيقين يقيمان بدائرة القسم بالتنقيب عن الآثار بأحد العقارات الكائنة بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف العقار المشار إليه، وأمكن ضبطهما حال قيامهما بالتنقيب عن الآثار داخل شقة كائنة بالطابق الأرضي بالعقار المشار إليه "محل سكن أحدهما". 

كما عُثر بداخله على أعمال حفر والأدوات المستخدمة فى أعمال الحفر.

وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 

الكويت الأقصر إدارة الآثار والمتاحف أمنحتب الثالث من الأسرة قطعا أثرية مهربة تابوت فرعوني

رئيس التحرير

وائل لطفي

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