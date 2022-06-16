حبس شاب 6 أشهر وغرامة 10 آلاف جنيه بتهمة التنمر

عاقبت محكمة جنح دشنا، شمال قنا، شابا، بالحبس 6 أشهر وغرامة 10 آلاف جنيه بتهمة التنمر على شاب آخر مقيم فى نفس المركز.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2021 عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا ضد متهم، 25 عاما، بتهمة التنمر على شاب فى نفس سنه يعانى من مرض، وذلك من خلال فيديو عبر البث المباشر.

وتبين أن الشاب قام بتصويره وهو متواجد على الدراجة النارية والتعليق على حالته الصحية ونشرها من خلال صفحات التواصل الاجتماعى، وعاقبته المحكمة بالحبس 6 أشهر وغرامة 10 آلاف جنيه.