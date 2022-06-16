أسعار الدواجن اليوم الخميس 16-6-2022 في مصر

نرصد لكم خلال التقرير التالي سعر بورصة الدواجن الرئيسية، حيث تشهد أسعار الدواجن اليوم الخميس 16-6-2022، بالمزارع، حالة من الاستقرار السعري.

أسعار الدواجن اليوم

تستعرض الدستور أسعار الفراخ البيضاء، حيث سجل سعر الدواجن البيضاء ما بين 39 إلى 40 جنيهًا للكيلوجرام سعر البورصة، ووصل سعرها للمستهلك بـ 45 جنيها.

أسعار الدواجن اليوم في مصر



سجل سعر الدواجن ساسو 44 جنيهًا للكيلو سعر البورصة، ووصل السعر للمستهلك بـ49 جنيها.

سجل سعر الدواجن البلدي 35 جنيهًا للكيلو سعر البورصة ووصل سعرها للمستهلك بـ40 جنيها.

سجلت أسعار الفراخ الأمهات 30 جنيهًا للكيلو سعر البورصة.

أسعار الكتاكيت اليوم

سجل سعر الكتكوت الأبيض عمر يوم 5.5 جنيه.

سجل سعر الكتكوت البلدي عمر يوم 3.25 جنيه.

سجل سعر الكتكوت الساسو عمر يوم 5.25 جنيه.

سجل سعر كتكوت فيومى 5 جنيهات.

سجل سعر كتكوت فيومى «على وشه» 5.5 جنيه.



أسعار البط اليوم

سجل سعر كيلو البط المسكوفي في المزرعة 47 جنيهًا.

سجل سعر كيلو البط الفرنساوي إلى 24 جنيهًا.

سجل سعر كيلو البط المولار 32. 5 جنيه.

سجل سعر فرخ البط الفرنساوي 7.5 جنيه للواحد.

سجل سعر بط بيور 12 جنيها.

سجل سعر سمان عمر 14 يوم بـ3.5 جنيه.

سجل سعر الرومي الأسمر البرونزي عمر يوم 13 جنيهًا.

سجل سعر الرومي الأبيض عمر يوم 50 جنيها.

أسعار الرومي اليوم

سجل سعر الفرخ الرومي الأسمر البرونزي عمر يوم متوسط سعر 15 جنيهًا.

سجل سعر الفرخ الأبيض عمر يوم نحو 50 جنيها.

سجل سعر الرومي في المحلات التجارية الكبرى الأوراك ب65 جنيهًا.

سجل سعر الأجنحة بسعر 55 جنيهًا، الفليه الرومي بنحو 120 جنيهًا للكيلو.

سعر البيض اليوم

سجل سعر البيض الأبيض والأحمر 49 جنيهًا للكرتونة، ويصل السعر للمستهلك 55 جنيهًا.

سجل سعر البيض الأحمر 53 جنيهًا للكرتونة ويصل للمستهلك 60 جنيهًا. سجل سعر البيض البلدي بين 65 إلى 75 جنيه.

سعر الارنب اليوم

سجل سعر الأرنب اليوم نحو 35 جنية.

أسعار السمان اليوم

سجل سعر كتكوت سمان أسمر بري عمر يوم، ما بين 02.25 جنيه ، و 02.50 جنيه.

سجل سعر كتكوت سمان أبيض هجين عمر يوم، ما بين 02.75 جنيه، و 03.00 جنيه

سجل سعر كتكوت سمان هجين بياض عمر 14 يوم، ما بين 05.50 جنيه، و 06.00 جنيه.