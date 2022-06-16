مع اقتراب عيد الأضحى 2022.. شروط اختيار الأضحية

مع اقتراب عيد الأضحى يهتم المسلمين بالبحث عم شروط اختيار الأضحية، للتقرب إلى الله في هذا العيد بالتضحية بأحد الأنعام وتوزيع لحمها على الأقارب والفقراء.



شروط اختيار الأضحية 2022

وضعت دار الإفتاء شروط اختيار الأضحية، والتي يجب أن يلتزم بها المضحي وهي كالتالي:



أولًا: من أهم شروط اختيار الأضحية أن تكون من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم ضأنها.

ثانيًا: أن تبلغ السن المحدود شرعاً فلا تصح التضحية بما دون الثني من الإبل والبقر والمعز ، ولا بما دون الجذع من الضأن، فالثني من الإبل ما تم له خمس سنين، والثني من البقر ما تم له سنتان ، والثني من الغنم ما تم له سنة، والجذع ما تم له نصف سنة.

ثالثًا: ومن شروط اختيار الأضحية أن تكون خالية من العيوب المانعة وهي أربعة : العور البين، المرض البين، العرج البين، الهزال المزيل للمخ : لقول النبي صلى الله عليه وسلّم حين سئل ماذا يتقي من الضحايا فأشار بيده وقال : " أربعاً : العرجاء البين ظلعها ، والعوراء البين عورها ، والمريضة البين مرضها ، والعجفاء التي لا تنقى ".

رابعًا : أن تكون ملكاً للمضحي ، أو مأذوناً له فيها من قبل الشرع ، أو من قبل المالك فلا تصح التضحية بما لا يملكه كالمغصوب والمسروق والمأخوذ بدعوى باطلة ونحوه، وتصح تضحية الوكيل من مال موكله بإذنه .

خامسًا؛ أن لا يتعلق بها حق للغير فلا تصح التضحية بالمرهون.

سادسًا: أن يضحي بها في الوقت المحدود شرعاً وهو من بعد صلاة العيد يوم النحر إلى غروب الشمس من آخر يوم من أيام التشريق وهو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة ، فتكون أيام الذبح أربعة : يوم العيد بعد الصلاة ، وثلاثة أيام بعده ، فمن ذبح قبل فراغ صلاة العيد ، أو بعد غروب الشمس يوم الثالث عشر لم تصح أضحيته .