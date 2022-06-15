الأربعاء 15 يونيو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مدبولى يكشف استعدادات الحكومة لاستقبال عيد الأضحى

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
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كشف رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، عن الاستعدادات الخاصة باستقبال عيد الأضحى المبارك، والجهود المبذولة حالياً لزيادة عدد الرؤوس الحية خلال الفترة القادمة، سعياً للحفاظ على استقرار أسعار اللحوم، وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية فى هذا الصدد.

وأضاف رئيس الوزراء، أن ما يتم ايضاحه من معلومات ومؤشرات، إنما هو توثيق لجهود الدولة المصرية فى تخفيف العبء عن المواطن المصرى، منوهاً إلى أن الغالبية العظمى من الدول مررت الزيادات التى حدثت فى السلع والخدمات بالكامل على مواطنيها.

وأكد أن الدولة المصرية مراعاة للظروف، وتقديراً للأبعاد الاجتماعية، وما يتحمله المواطن المصرى من أعباء، تتحمل الجزء الأكبر، وأقل القليل نمرره على المواطن.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم الأربعاء، عقب انتهاء الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقر العاصمة الإدارية الجديدة.

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