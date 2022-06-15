الأربعاء 15 يونيو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«تحرش بزوجته».. إخلاء سبيل عامل متهم بطعن فكهانى فى أكتوبر

إخلاء سبيل
إخلاء سبيل
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قررت جهات التحقيق في أكتوبر، إخلاء سبيل عامل بكفالة 500 جنيه، لاتهامه في واقعة طعن فكهاني بسبب تحرش بزوجته بمنطقة أكتوبر.

وأمام جهات التحقيق قال المتهم، إن زوجته توجهت إلى محل المجني عليه، لشراء فاكهة بصحبة صغيرهما، وأثناء شرائها منه أمسك منطقة حساسة بصدرها، مشيرًا إلى أن زوجته استغاثت بالأهالي، فيما هرول طفلها وأبلغه بالواقعة.

وأكد المتهم أنه فور علمه بما حدث أمسك سيخ حديد، وتوجه مسرعًا نحو الفكهاني المتحرش، وما إن وصل إليه حتى سدد له طعنة في الصدر.

وأمرت النيابة العامة، بسرعة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ملابساتها، ومعرفة تفاصيلها، وطلبت الاستماع لزوجة المتهم، فيما استعلمت عن حالة المجني عليه للاستماع إلى أقواله.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم أكتوبر بلاغًا من أحد المستشفيات، بوصول مصاب في صدره، وعلى الفور انتقل رجال مباحث إلى محل البلاغ وتبين صحة الواقعة، وتحرر المحضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

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