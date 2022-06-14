رابط تقديم الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية 2022 وكيفية الاستعلام عن النتيجة

ما زال بحث أولياء الأمور مستمرًا عن رابط تقديم الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية 2022، مع استمرار فتح وزارة التربية والتعليم باب التقديم حتى نهاية الشهر الجاري.

تقديم الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية 2022

وحددت وزارة التربية والتعليم عدة خطوات تقديم الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية 2022، كما حددت شروط قبول الأطفال في الصف الأول الابتدائي، وشددت على ضرورة تقديم أولى ابتدائي إلكترونيًا قبل انتهاء المهلة المحددة حتى نهاية 30 يونيو 2022، ولن يتمكنوا بعد مرور هذا الوقت من التسجيل مرة أخرى.

وأوضحت، أن تقديم الصف الأول الابتدائي إلكترونيا يقتضي توافر بعض الشروط في الطفل تتعلق بالسن، فضلاً عن بعض الخطوات الواجب الالتزام بها من قبل ولي الأمر.

رابط تقديم الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية 2022

ويمكن لأولياء الأمور الراغبين في تقديم الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية 2022 الدخول عبر الرابط الذي حددته وزارة التربية والتعليم واتباع الخطوات التالية:

أولا: الدخول إلى بوابة مركز المعلومات من هنــــــــا.

ثانيًا: على ولي الأمر إنشاء حساب ولي الأمر من خلال إدخال البيانات الأساسية، كما هي ببطاقة الرقم القومى وبيانات التواصل مع ولي الأمر من خلال رقم الموبايل والبريد الالكترونى، مع إدخال بيانات العنوان محل الإقامة.

ثالثا: أدخل الرقم القومي وكلمة المرور التي قمت بكتابتها في الخطوات السابقة عند إنشاء الحساب الخاص بك.

رابعًا: أدخل أصل شهادة ميلاد الطفل المميكنة، وبطاقة الرقم القومي لولى الأمر و10 صور شخصية حديثة للطفل، وإثبات محل السكن، وملف الدمغات

خامسًا : اضغط على أيقونة التقديم.

استعلام تقديم أولى ابتدائي 2022

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه يمكن لأولياء الأمور استعلام تقديم الصف الأول الابتدائي إلكترونيا من خلال نفس موقع التسجيل الإلكتروني الذي قاموا من خلاله بتقديم الصف الأول الابتدائي بوابة مركز المعلومات عبر الإنترنت، ثم التقدم بالملفات إلى المدارس أو الإدارات التعليمية بالنسبة للوافدين.

وحددت وزارة التربية والتعليم بعض الشروط لقبول تقديم الصف الأول الابتدائي، ومنها ألا يقل سن الطفل عن 6 سنوات تقديم ولي الأمر ملف الطفل الذي تم قبوله في موعد الإعلان الرسمي إلى المدرسة مباشرة، مع الالتزام بالشروط المنصوص عليها في موقع وزارة التربية والتعليم.