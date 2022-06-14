الأربعاء 15 يونيو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رابط تقديم الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية 2022 وكيفية الاستعلام عن النتيجة

الصف الأول الابتدائي
الصف الأول الابتدائي
ads

ما زال بحث أولياء الأمور مستمرًا عن رابط تقديم الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية 2022، مع استمرار فتح وزارة التربية والتعليم باب التقديم حتى نهاية الشهر الجاري.

تقديم الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية 2022

وحددت وزارة التربية والتعليم عدة خطوات تقديم الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية 2022، كما حددت شروط قبول الأطفال في الصف الأول الابتدائي، وشددت على ضرورة تقديم أولى ابتدائي  إلكترونيًا قبل انتهاء المهلة المحددة حتى نهاية 30 يونيو 2022، ولن يتمكنوا بعد مرور هذا الوقت من التسجيل مرة أخرى.

وأوضحت، أن تقديم الصف الأول الابتدائي إلكترونيا يقتضي توافر بعض الشروط في الطفل تتعلق بالسن، فضلاً عن بعض الخطوات الواجب الالتزام بها من قبل ولي الأمر.

رابط تقديم الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية 2022

ويمكن لأولياء الأمور الراغبين في تقديم الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية 2022 الدخول عبر الرابط الذي حددته وزارة التربية والتعليم واتباع الخطوات التالية:

أولا: الدخول إلى بوابة مركز المعلومات من هنــــــــا.

ثانيًا: على ولي الأمر إنشاء حساب ولي الأمر من خلال إدخال البيانات الأساسية، كما هي ببطاقة الرقم القومى وبيانات التواصل مع ولي الأمر من خلال رقم الموبايل والبريد الالكترونى، مع إدخال بيانات العنوان محل الإقامة.

ثالثا: أدخل الرقم القومي وكلمة المرور التي قمت بكتابتها في الخطوات السابقة عند إنشاء الحساب الخاص بك.

رابعًا: أدخل أصل شهادة ميلاد الطفل المميكنة،  وبطاقة الرقم القومي لولى الأمر و10 صور شخصية حديثة للطفل، وإثبات محل السكن، وملف الدمغات

خامسًا : اضغط على أيقونة التقديم.

txt

رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي 2022 وتفسير القيم السالبة في النتائج

txt

رابط نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2022 وموعد ظهورها

استعلام تقديم أولى ابتدائي 2022

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه يمكن لأولياء الأمور استعلام تقديم الصف الأول الابتدائي إلكترونيا من خلال نفس موقع التسجيل الإلكتروني الذي قاموا من خلاله بتقديم الصف الأول الابتدائي بوابة مركز المعلومات عبر الإنترنت، ثم التقدم بالملفات إلى المدارس أو الإدارات التعليمية بالنسبة للوافدين.

وحددت وزارة التربية والتعليم بعض الشروط لقبول تقديم الصف الأول الابتدائي، ومنها ألا يقل سن الطفل عن 6 سنوات تقديم ولي الأمر ملف الطفل الذي تم قبوله في موعد الإعلان الرسمي إلى المدرسة مباشرة، مع الالتزام بالشروط المنصوص عليها في موقع وزارة التربية والتعليم.

شروط التحويل من التربية والتعليم إلى الأزهر 2022

تقديم الصف الأول الابتدائي تقديم الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية رابط تقديم الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية 2022 استعلام تقديم أولى ابتدائي وزارة التربية والتعليم بوابة مركز المعلومات

رئيس التحرير

وائل لطفي

على كل مصرى أن «يتشاءل»!

الأكثر قراءة

نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 بالاسم عبر الموقع الرسمي

تنسيق التمريض العادى بعد الإعدادية 2022 فى محافظات مصر

رابط تحميل نتيجة الصف الثانى الثانوى بالرقم القومى 2022

نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 عبر موقع وزارة التربية والتعليم

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية الترم الثانى 2022

ظهرت الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية مطروح 2022 برقم الجلوس فقط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

أرجوحة الحياة بين الانتصار.. والانكسار

حسين دعسة

الحرب الروسية الأوكرانية في اليوم 111:.. ماذا قال بابا الفاتيكان؟

د. القس صفوت البياضى

إعلان القضاء على التمييز ضد المرأة

محمد رفعت

مرشدون وقتلة.. المؤسس 2

جلال حمام

الرئيس السيسى.. سنوات التحدى والبناء "2"

محمد المعموري

ماذا يريد (الخوالف) من مصر..؟

إبراهيم داود

لماذا نحب أم كلثوم؟

ماجد حبته

مصنع 200 الحربى

صور

مصبغة الحج سلامة: «لكل لون معنى ومغنى»

مؤتمر صحفى للأهلى للحديث عن أزمة نهائى دورى أبطال إفريقيا

إطلاق القمر الصناعى المصرى 301 من قاعدة spaceX

محطة تل أبيب

المزيد

زيارة «40 ساعة».. ماذا يفعل الرئيس الأمريكى فى إسرائيل؟

إسرائيل: نتطلع لقرار لبنان بالاستفادة من الغاز الطبيعى فى مياهه الإقليمية

القصور الرئاسية ضمن الأهداف.. تفاصيل «رسالة تحذير» من إسرائيل إلى سوريا