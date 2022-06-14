الثلاثاء 14 يونيو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رابط نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2022 وموعد ظهورها

بوابة الأزهر
بوابة الأزهر
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نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية من أكثر الأمور التي ينتظرها آلاف الطلاب الذين أتموا امتحانات الشهادة الابتدائية في مصر خلال شهر مايو ماضي، ومن هناك يبحث أولياء أمور طلاب الصف السادس الابتدائي الأزهري عن نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2022 ويزداد البحث عنها كل ساعة عبر محركات البحث العالمية “جوجل” و"تويتر" خلال الأيام القلية الماضية خاصة لظهورها لطلاب التعليم العام في شهادتيه الابتدائية والإعدادية.

 

 نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2022 خلال أيام 

وفي سياق متصل أكدت الإدارة المركزية للامتحانات في الأزهر الشريف انتهاء قطاع المعاهد الأزهر من عملية تصحيح الشهادتين الابتدائية والإعدادية ويجرى حاليًا مرحلة تجميع النتائج على أن يتم إعلان نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2022 خلال الأسبوع الجاري، أو على اقصى تقدير مع بداية الأسبوع المقبل وأيضًا نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2022.

 

نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2022 

وفي الساعات الأخيرة كُثف البحث عبر منصة “جوجل” عن نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2022، وتسيطر حالة من القلق على الطلاب وأولياء الأمور في انتظار إعلان النتيجة بعد أن أنهى الطلاب امتحاناتهم في منتصف مايو الماضي، وتأخر إعلان النتيجة حتى يتمكن قطاع المعاهد الأزهرية من تدقيق النتيجة ليحصل كل طالب على حقه، والمراجعة وسيفتح باب التظلم على النتيجة مدة أسبوع عقب ظهورها كي يشعر كل طالب أنه نال حقه كاملًا.

تفعيل الأنشطة الطلابية بمعاهد منطقة السويس الأزهرية

رابط بوابة الأزهر لاستخراج نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2022

محافظ الشرقية يتفقد انتظام امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية

 

رابط نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2022

وفي ظل خطوات الدولة لميكنة كافة الإجراءات الحكومية، وأسوة بما قامت به وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن اتاحة نتائج الطلاب عبر بوابة حكومية فقد أتاح الأزهر رابط مخصص لمعرفة نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية عبر بوابة الأزهر الإلكترونية، باتباع بعض الخطوات البسيطة وهي كالتالي: 

 

  1. الدخول عبر بوابة الأزهر الالكترونية من هنـــــــــــــــــــــــــا.
  2. اختيار قطاع المعاهد الأزهرية.
  3. اختيار أيقونة الطالب من أعلى القائمة.
  4. اختيار نتائج الامتحانات.

 

موعد امتحانات الدور الثاني للشهادة الابتدائية 2022

وعند ظهور النتيجة وفي حالة عدم توفيق بعض الطلاب في اجتياز امتحانات الدور الأول في الشهادة الابتدائية 2022، وكذلك الطلبة المعتذرين لأسباب طبية وخلافه ، فقد حدد الأزهر الشريف مواعيد امتحانات الدور الثاني بالمعاهد الأزهرية للطلاب الذين لم يحصلوا على درجات النجاح في امتحانات الدور الأول للعام الدراسي 2021- 2022، وأكدت أن امتحانات الدور الثاني للفصل الدراسي الثاني ستنطلق بالمعاهد الأزهرية للمرحلتين الابتدائية والإعدادية يوم 17 يوليو المقبل، بعد إعلان النتائج كلها وعقب الانتهاء من امتحانات طلاب الثانوية الأزهرية.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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