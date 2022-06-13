رابط بوابة الأزهر لاستخراج نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2022

تصدر رابط نتيجة الشهادة الإبتدائية والإعدادية الأزهرية 2022 برقم الجلوس عبر بوابة الأزهر الإلكترونية، قائمة بحث أولياء أمور طلاب الصفين السادس الابتدائي والثالث الإعدادي الأزهري خلال الفترة القليلة الماضية، تزامنًا مع انتهاء امتحانات العام الدراسي 2021-2022.

نتيجة الشهادة الإبتدائية والإعدادية الأزهرية 2022

وتستعد مشيخة الأزهر الشريف، خلال الأيام الحالية، لاعتماد نتيجة الشهادة الإبتدائية والإعدادية الأزهرية 2022 برقم الجلوس من قبل الدكتور محمد عبدالرحمن الضوينى، وكيل الأزهر الشريف.

وكشفت مصادر مسئولة بقطاع المعاهد الأزهرية، أن اعتماد نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية 2022 الدور الأول، سيتم فور الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات ومراجعتها.

بوابة الأزهر برقم الجلوس 2022

وأوضحت المصادر، أنه سيتم إعلان نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2022 الدور الأول عبر رابط بوابة الأزهر الإلكترونية برقم الجلوس.

ونستعرض لكم خطوات استخراج النتائج عبر بوابة الأزهر عبر السطور التالية:

أولًا: تسجيل الدخول إلى رابط بوابة الأزهر الشريف من "هنا".

ثانيًا: الضغط على أيقونة قطاع المعاهد الأزهرية.

ثالثًا: اختيار أيقونة الطالب.

رابعًا: اختيار نتائج الامتحانات.

خامسًا: ستظهر نتيجة الطالب فور اعتمادها رسميًا.

توزيع درجات الشهادة الإعدادية الأزهرية 2022

مادة القرآن الكريم 40 درجة.

مادة الدراسات الاجتماعية 40 درجة.

أصول الدين "تفسير حديث توحيد وسيرة" 100 درجة.

اللغة العربية "مطالعة نصوص انشاء نحو صرف" 100 درجة.

مادة الرياضيات "الجبر والهندسة" 60 درجة.

مادة الفقه 50 درجة.

مادة العلوم 40 درجة.

مادة اللغة الإنجليزية 40 درجة.

مادة الثقافة الإسلامية 20 درجة.

وبذلك يكون مجموع درجات كافة المواد من 490 درجة.

توزيع درجات الشهادة الابتدائية الأزهرية 2022