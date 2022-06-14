بالدرجات.. ننشر تنسيق الثانوية العامة 2022 محافظة الغربية

مازال بحث أولياء الأمور مستمرًا حول تنسيق الثانوية العامة 2022 حافظة الغربية، والذي أعلنه محافظ الغربية نهاية الأسبوع الماضي عقب أيام من اعتماد الشهادة الإعدادية محافظة الغربية بنسبة نجاح تخطت 75% .

تنسيق الثانوية العامة 2022

واحتل تنسيق الثانوية العامة 2022 محافظة الغربية مؤشرات البحث عبر منصة جوجل، بالتزامن مع بدء تجهيز أوراق طلاب الشهادة الإعدادية محافظة الغربية للتقديم للصف الأول الثانوي العام، بعد انتهاء امتحانات الثانوية العام التي تجري مع نهاية الشهر الحالي.

درجات تنسيق الثانوية العامة 2022 محافظة الغربية

وكان اعتمد طارق رحمي محافظ الغربية، الخميس الماضي، ‎تنسيق الثانوية العامة 2022 محافظة الغربية وتنسيق للصف الأول الثانوي (عام – خاص – خاص فندقي - الفني) للعام الدراسي المقبل على أن يكون الحد الأدنى لتنسيق الثانوية العامة 2022 محافظة الغربية » هو (230) درجة، والحد الأدنى للقبول بالثانوي الخاص (175) درجة والحد الأدنى للقبول بالثانوي الخاص الفندقي ( 150 ) درجة.



الأوراق المطلوبة للتقديم الصف الأول الثانوي 2022

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الأوراق المطلوبة للتقديم الصف الأول الثانوي، عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة ، وهي أصل شهادة النجاح في الشهادة الإعدادية و3 صور منها، وصل سداد المصاريف الأصل و2 صورة منه (و3 صور منها، أصل شهادة الميلاد و3 صور منها، وصورة البطاقة الشخصية لولي الأمر الأب أو الأم، مع 5 صور شخصية للطالبة حديثة، وشهادة صحية للطالب تثبت حالته الصحية وختمها من الصحة بعد توقيع الكشف الطبي على الطلاب.

كما يتطلب التقديم تجهيز ملف التقديم – متوافر بالمدرسة ولا يقبل ملفات من خارج المدرسة- وعلى الطلاي كتابة بياناتهم في الملف كاملة قبل مراجعتها من لجنة تسلم الملفات.

تظلمات الشهادة الاعدادية

بدأت محافظة الغربية في استقبال تظلمات الشهادة الاعدادية بداية من الأحد 6/12 ولمدة 15 يوما.

وتتضمن إجراءات تظلمات الشهادة الاعدادية محافظة الغربية تقديم ولى أمر الطالب تطلب التظلم مع سداد رسومه بواقع 35 جنيها لكل مادة ويتم تحصيل الرسوم وفق إيصال "123" يستلمه ولى أمر الطالب، بمقر الإدارات التعليمية بمحافظة الغربية.

وكانت نسبة النجاح في الشهادة الاعدادية محافظة الغربية قد بلغت 75.13٪؜، بعد أن تقدم لامتحان الشهادة الإعدادية 88749 طالبا وطالبة حضر منهم 88143 طالبا وطالبة.