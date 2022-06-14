الثلاثاء 14 يونيو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السجن المشدد 6 سنوات لـ3 متهمين باغتصاب عامل بعد اختطافه فى طوخ

محكمة
محكمة
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أصدرت محكمة جنايات بنها، حكما يقضي بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، لـ3 متهمين بخطف عامل والتعدي عليه جنسيا في إحدى الزراعات، وتصويره عاريا كُرهًا عنه بدائرة مركز شرطة طوخ.

صدر الحكم برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد حليم خيري، وخالد علي إبراهيم علي، ووكيل النيابة خالد عمر هندية، وأمانة سر محمد فرحات.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 3265 لسنة 2022 جنايات مركز طوخ والمقيدة برقم 576 لسنة 2022 كلي شمال بنها، أن المتهمين "عبدالرحمن م. ع"، 19 سنة، سائق، و"عماد. ش.إ"، و"مصطفى ع ا"، قاموا بخطف المجني عليه "السيد. ا. م"، 18 سنة، عامل بشركة نظافة، ومقيم الدير بدائرة المركز، وكان ذلك بطريق التحايل الواقع عليه، بأن استدرجه المتهم الأول إلى إحدى المناطق الزراعية النائية، وما إن وصل فوجئ بتواجد المتهمين الثاني والثالث، وقاموا بالتعدي عليه بالضرب باستخدام عصا، مُحدثين إصابته المبينة بالتقرير الطبي، وقاموا بتكبيله بالحبال، وعزى قصدهم عزله عن أعين ذكية.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين هتكوا عرض المجني عليه بالقوة والتهديد، وتصوير مقطع مرئي مُسجّل عاريًا، كما أكرهوا المجني عليه بالقوة والتهديد بالتوقيع على سندات إيصالات أمانة، كما أن المتهمين بثوا الرعب في نفسه، وشل مقاومته، وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من التحصل على بصمته على تلك السندات كُرهًا عنه، واعتدوا على حُرمة الحياة الخاصة للمجني عليه، بأن قاموا بتسجيل مقطع مرئي للمجني عليه «عارى الجسد» كُرها عنه، باستخدام الهاتف الجوال، كما أنهم حازوا وأحرزوا أداة - عصا، ما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

مركز شرطة الحياة الخاصة السجن المشدد محكمة جنايات 3 متهمين أمر الإحالة رئيس المحكمة

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