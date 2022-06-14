السجن عامًا لعامل وابنه بتهمة التنقيب عن الآثار فى قنا

قضت محكمة جنايات قنا، برئاسة المستشار عصام محمد عيسى، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين سامي عبدالجواد، وأحمد عبدالحي قورة، وأمانة سر صلاح فراج، بمعاقبة عامل وابنه بالسجن لمدة عام و500 ألف جنيه غرامة بتهمة التنقيب عن الآثار.

تعود الأحداث ليوم 7 أغسطس 2021، عندما تلقى مدير أمن قنا بلاغا بانهيار جزء من منزل ملك «محمد. س»، ونجله «موسى» 21 سنة، بقرية دندرة بمركز قنا، مما أسفر عن مصرع عامل.

تمت إحالة المتهمين لمحكمة جنايات قنا، وقضت المحكمة بمعاقبتهما بالسجن المشدد لمدة عام وغرامة 500 ألف جنيه.