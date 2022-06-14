حبس عصابة النصب على عملاء البنوك فى مصر الجديدة

أمرت نيابة مصر الجديدة، بحبس 3 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة النصب على المواطنين بزعم أنهم من خدمة عملاء أحد البنوك.

تبلغ لقسم شرطة مصر الجدیدة بمدیریة أمن القاھرة من أحد المواطنین بتلقیه اتصالاً ھاتفیاً من رقم ھاتف "محدد" ادعى خلاله المتصل بأنه من خدمة العملاء الخاصة بأحد البنوك، وطلب منه بعض البیانات الخاصة به بدعوى تحدیث بیانات الفیزا كارت لعدم إیقافھا.

وأرسل له رسالة نصیة من البنك سالف الذكر تفید ذلك، وعقب قیام المُبلغ بإرسال أرقام الفیزا كارد خاصته والرقم السرى، فوجئ بتلقیه رسالة نصیة على ھاتفة المحمول من البنك تفید سحب مبلغ مالى من فیزا المشتریات الخاصة به، فقام بالتوجه إلى البنك وقدم شكوى وتم إیقاف الفیزا.

بإجراء التحریات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة 3 أشخاص، مقیمین بدائرة قسم شرطة الأھرام بالجیزة، وبتكثیف التحریات أمكن التوصل إلى اختبائھم بإحدى الشقق المستأجرة الكائنة.

عقب تقنین الإجراءات بالتنسیق مع قطاع الأمن العام ومدیریة أمن الجیزة تم إستھدافھم وأمكن ضبطھم، وبحوزتھم "ھاتف محمول المستخدم فى ارتكاب الواقعة، 11 ھاتف محمول بإجمالى عدد 16 شریحة، 17 شریحة ھاتف محمول لشبكات مختلفة".

بمواجھتھم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، كما أقروا بتكوینھم تشكیلاً عصابیاً تخصص فى النصب على المواطنین على النحو المشار إلیه، كما أضافوا بإنفاقھم المبلغ المالى المستولى علیه على متطلباتھم الشخصیة عن طریق إجراء عملیات شراء على شبكة الإنترنت، وباستدعاء المجنى علیھ اتھمھم بالنصب، وتم إتخاذ الإجراءات القانونیة.