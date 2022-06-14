إحالة أوراق 3 عاملين للمفتى بتهمة الاتجار بالهيروين والحشيش فى العبور

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار أيمن عفيفى سالم رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وشيرين صلاح حمدى، ومحمود أبو اليزيد جاب الله، وأمانة سر هاني خطاب، بإحالة أوراق 3 عاملين، لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي فيما أسند إليهم من اتهامهم بالاتجار في المخدرات بالعبور، وحددت جلسة اليوم الأول من دور شهر أغسطس المقبل للنطق بالحكم.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 6704 لسنة 2021 جنايات قسم العبور، والمقيدة برقم 3959 لسنة 2021 كلي جنوب بنها، أن المتهمين "إسماعيل إ أ"، 43 سنة، عامل، و"محمد س س"، 45 سنة، عامل، و"إع"، 24 سنة، عامل، حازوا وأحرزوا جوهر مخدر الهيروين والحشيش والأيس بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وذلك بدائرة قسم شرطة العبور بمحافظة القليوبية.

وكان قسم مكافحة المخدرات بالقليوبية تمكن من ضبط تشكيل عصابي مكون من 3 عاملين، لممارستهم نشاطا إجراميا بالاتجار بالمواد المخدرة بدائرة قسم شرطة العبور بمحافظة القليوبية، وبحوزتهم كمية كبيرة من المواد المخدرة وهواتف محمولة ومبلغ مالي.

وبفحص المضبوطات من قبل قسم مكافحة المخدرات بالقليوبية تبين أنها حوالي 4 كيلو جرامات من مخدر الهيروين، و2 كيلو جرام لمخدر الحشيش، و2 كيلو لمخدر الآيس، وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط أقروا بحيازتهم المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارتهم الآثمة والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم، وأحالتهم النيابة العامة للمحاكمة الجنائية فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهمين.