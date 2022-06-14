زادت حدة البحث عن جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 لقسمي علمي وأدبي عبر المنصات الإلكترونية منذ إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تفاصيل الامتحانات النهائية للعام الدراسي الحالي 2021-2022.

ويستعرض الدستور من خلال هذا التقرير الجدول الرسمي المنظم لسير امتحانات الثانوية العامة وكيفية الاستعلام عن نتيجة الطلاب عبر موقع وزارة التربية والتعليم.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 لقسمي علمي وأدبي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مؤخرًا عن الجدول المنظم لسير امتحانات طلاب الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2021 - 2022 والمزمع انعقادها في شهر يونيو الجاري وفقا للجدول التالي :-

يوم الاثنين 20 يوينو 2022 مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية.

يوم الثلاثاء 21 يونيو 2022 مادة الاقتصاد والإحصاء.

يوم الأحد 26 يونيو 2022 مادة اللغة العربية.

يوم الثلاثاء 28 يونيو 2022 مادة اللغة الأجنبية الثانية.

يوم الأحد 3 يوليو 2022 مادة الجغرافيا والكيمياء.

يوم الثلاثاء 5 يوليو 2022 مادة الرياضيات التطبيقية (الديناميكا).

يوم الخميس 7 يوليو 2022 مادة اللغة الأجنبية الأولى.

يوم الخميس 14 يوليو 2022 مادة الفيزياء ومادة التاريخ.

يوم الأحد 17 يوليو 2022 مادة الجيولوجيا وعلوم البيئة والرياضيات البحتة (التفاضل) وعلم النفس والاجتماع.

الثلاثاء 19 يوليو 2022 مادة الرياضيات البحتة (الهندسة الفراغية).

الخميس 21 يوليو 2022 مادة الفلسفة والمنطق والأحياء والرياضيات التطبيقية (استاتيكا).

كيفية الاستعلام عن نتيجة الطلاب عبر موقع وزارة التربية والتعليم

جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 لقسمي علمي وأدبي وخطوات معرفة نتائج الطلاب تتصدر قوائم البحث العالمية تزامنا مع مراسم انعقاد الامتحانات حيث يمكن الاستعلام عن نتائج طلاب الثانوية العامة بإتباع الخطوات التالية:-

الدخول عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال هذا الرابط (من هنا).

اختيار أيقونة الاستعلام عن نتائج الطلاب.

تحديد المرحلة التعليمية والسنة الدراسية.

كتابة بيانات الطالب المستعلم عن نتيجته كاملة.

تحديد شعبيته الدراسية (علمي، أدبي).

تدوين رقم جلوس الطالب في الامتحانات.

تسجيل تفاصيل المدرسة المقيد بها ومحافظة الإقامة.

الضغط على كلمة عرض النتيجة.

ظهور كافة درجات الطالب في الامتحانات بالتفصيل.

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