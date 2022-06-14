باقى 12 يوما.. موعد امتحانات الثانوية العامة 2022

مع اقتراب موعد امتحانات الثانوية العامة يكثر البحث عن موعد امتحانات الشهادة الثانوية العامة 2022 للشعبتين العلمية والأدبية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات الثانوية العامة 2022 تبدأ يوم 20 يونيو الجاري، للمواد غير المضافة للمجموع، و26 يونيو ستجرى للمواد المضافة للمجموع.

وأشارت إلى أنها وضعت اللمسات النهائية، لعقد الامتحانات، من خلال الانتهاء من إعداد وتجهيز أرقام الجلوس وتحديد مقار اللجان الامتحانية، وتجهيز خطة شاملة لتعقيم وتطهير اللجان ضد كورونا المستجد، حفاظًا على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات وسير العملية التعليمية بسلامة تامة.

مواعيد امتحانات الشهادة الثانوية العامة 2022

وقالت وزارة التربية والتعليم، إن موعد امتحانات الثانوية العامة 2022 ستكون يوم 20 يونيو المقبل، وفي غضون 14 يومًا فقط، حيث سيتم عقد امتحانات المواد غير المضافة للمجموع يوم 20 يونيو، وحتى الآن لا يوجد أي تعديل على جدول الامتحانات ولا أي ظرف يضطر الوزارة لذلك، وأن أسئلة الامتحانات في جميع المواد ستعتمد على الفهم ونتاج التعلم وليس الحفظ والتلقين، كما سيتم توفير ورقة مفاهيم سيتم توزيعها على الطلاب داخل لجان الامتحانات ويتم إعدادها حاليًا.

جدول امتحانات الثانوية العامة بالتفصيل للشعبة العلمية والأدبية 2022

وفقًا للجدول ستنطلق امتحانات الثانوية العامة 2022، يوم 26 يونيو المقبل، وتستمر حتى 21 يوليو 2022، حيث يؤدى الطلاب امتحانات الثانوية العامة وفقًا للآتى:

1- يوم الأحد 26 يونيو امتحان اللغة العربية للشعبتين العلمية والأدبية.

2- الثلاثاء 28 يونيو اللغة الأجنبية الثانية للشعبتين العلمية والأدبية.

3- الأحد 3 يوليو 2022، امتحان مواد الكيمياء للشعبة العلمية، والجغرافيا للشعبة الأدبية.

4- الثلاثاء 5 يوليو امتحان الديناميكا لشعبة علمي رياضة.

5- الخميس 7 يوليو اللغة الأجنبية الأولى للشعبتين العلمية والأدبية.

إجازات امتحانات الثانوية العامة 2022

الجدير بالذكر، أن عيد الأضحى سوف يتوسط امتحانات الثانوية العامة 2022، ليحصل الطلاب على إجازة بمناسبة عيد الأضحى من 9 حتى 12 يوليو 2022.

- يتم استئناف الاختبارات يوم الخميس 14 يوليو بمادتي الفيزياء والتاريخ.

- والأحد 17 يوليو يؤدي الطلاب امتحانات للشعبتين العلمية والأدبية بالتوازي في نفس اليوم:

1- مواد الجيولوجيا والعلوم البيئية.

2- والتفاضل والتكامل.

3- وعلم النفس والاجتماع.

- كما يؤدى الطلاب يوم 19 يوليو امتحان الجبر والهندسة الفراغية.

- و21 يوليو امتحان الأحياء والرياضيات التطبيقية" الاستاتيكا"، والفلسفة والمنطق.

قواعد الراغبين في تأجيل بعض مواد الثانوية العامة للعام المقبل

وقد أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في بيان استرشادي سابق، أن طالب الثانوية العامة الذي يرغب في تأجيل بعض المواد ليس مطلوبًا منه إخطار المديرية التعليمية أو الإدارة التعليمية التابع لها بأنه قرر تأجيل الامتحانات حتى لو دخل مادة واحدة، وقرر تأجيل باقي المواد، وهناك طريقتين لتأجيل المواد، إما الغياب عن امتحان المادة التي يرغب في تأجيلها ودخولها العام المقبل، أو حضور امتحان المادة وعدم الإجابة في الامتحان.