جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 للأدبي والعلمي وموعد إجازة عيد الأضحى

تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2022 في 20 يونيو الجارى، لذا احتل جدول امتحانات الثانوية العامة محركات بحث “جوجل” مع اهتمام الطلاب وأولياء الأمور بمعرفة ترتيب المواد داخل جدول امتحانات الثانوية العامة.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2022

وتبدأ الامتحانات الفعلية لطلاب الثانوية العامة في 26 يونيو الجاري، بعد الانتهاء من المواد الغير مضافة للمجموع والتي ستبدأ في 20 يونيو.

وتعرض الدستور في السطور التالية جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 للأدبي والعلمي، وكيفية الحصول على أرقام الجلوس بعد إتاحتها بداية من الأسبوع الجاري.

ويبدأ جدول امتحانات الثانوية العامة في 26 يونيو بامتحان اللغة العربية، وتليه 28 يونيو اللغة الأجنبية الثانية، ليكون اختبار الكيمياء للشعبة العملية يوم الأحد 3 يوليو 2022، والجغرافيا للشعبة الأدبية، وفي 5 يولية يكون امتحان الديناميكا للشعبة علمي رياضة، والخميس 7 يوليو اللغة الأجنبية الأولى.

إجازة عيد الأضحى 2022

ويحصل طلاب الثانوية العامة على إجازة من الامتحانات بدءًا من 9 حتى 12 يوليو 2022، بمناسبة عيد الأضحى، على أن تستأنف يوم الخميس 14 يوليو بمادتي الفيزياء والتاريخ .

ويجري الطلاب يوم الأحد 17 يوليو امتحان مواد الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع، وفي يوم 19 يوليو امتحان الجبر والهندسة الفراغية و21 يوليو الأحياء والرياضيات التطبيقية" الاستاتيكا" والفلسفة والمنطق.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن متخصصين قاموا بوضع الامتحان من بنوك الأسئلة، وتخاطب الفهم والتحليل والتطبيق، وسيتم الإجابة عنها فى كراسة البابل شيت

توزيع أرقام الجلوس على المدارس

وأكدت مصادر بوزارة التربية والتعليم، أن أنه تم توزيع أرقام الجلوس على المدارس ليبدأ الطلاب في استلامها، موضحة أن اللجنة التى سوف يؤدى بها الطالب امتحان المواد غير المضافة للمجموع هى نفس اللجنة والمدرسة التى يؤدى فيها الامتحان فى المواد الدراسية الأساسية التي تبدأ 26 يونيو الجارى.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بضرورة تأكيد مسؤولي المديريات التعليمية من توافر المستلزمات المطلوبة وتطبيق الإجراءات الاحترازية وإعادة فرش اللجان وتوزيع المقاعد على الفصول وتنفيذ إجراءات الصيانة والتأكد من جاهزية استراحات المعلمين، ونفت منع أي طالب لم يحصل على لقاح كورونا من دخول امتحانات الثانوية العامة، مؤكدة أنه لا توجد أي تعليمات خاصة بحرمان الطالب الذي لم يحصل على اللقاح من دخول الامتحانات مع تطبيق الإجراءات الاحترازية.