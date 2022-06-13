تستعد بعض المدارس خلال الاسبوع الجاري للإعلان عن درجات الصف الثاني الثانوي 2022، وذلك بعد أن أرسلت وزارة التربية والتعليم الأسبوع الماضي، درجات الصف الثاني الثانوي للامتحان الالكتروني لجميع المدارس في أنحاء الجمهورية، على أن تتولى هذه المدراس تصحيح ومراجعة الامتحان الورقي ودمج الدرجات معًا وإعلان نتيجة درجات الصف الثاني الثانوي للترم الثاني في كل مدرسة على حدة.

درجات الصف الثاني الثانوي 2022

وتوفر وزارة التربية والتعليم رابط الاستعلام عن درجات الصف الثاني الثانوي 2022 الترم الثاني، بالاسم ورقم الجلوس بعد أن فعلت رابط نتيجة الفصل الدراسي الثاني للصف الثاني الثانوي.

ويمكن لطلاب الثانوية العامة معرفة درجات الصف الثاني الثانوي 2022 بعد الدخول على رابط الاستعلام عن درجات الصف الثاني الثانوي 2022 الترم الثاني واتباع الخطوات التالية:

* الدخول على رابط الاستعلام عن درجات الصف الثاني الثانوي من هنا

*اختيار أيقونة الاستعلام عن نتائج الطلاب.

*تحديد الفصل الدراسي والصف المقيد به الطالب المستعلم.

*تسجيل الرقم القومي الخاص بالطالب.

*تدوين كود الطالب الخاص به عبر موقع الوزارة.

*تسجيل رقم جلوس الطالب في امتحانات الترم الثاني.

*كتابة بيانات المدرسة المقيد بها الطالب والإدارة التعليمية بالتفصيل.

توزيع درجات الصف الثاني الثانوي الترم الثاني 2022

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن توزيع درجات الصف الثاني الثانوي الترم الثاني 2022، لتكون الدرجة النهائية لمادة اللغة العربية هي 50 درجة، ولمادة الرياضيات من 40 درجة، ولمادة اللغة الإنجليزية من 40 درجة، ولمادة اللغة الأجنبية الثانية من 30 درجة، ولمادة الأحياء من 20 درجة، ولمادة الفيزياء من 20 درجة، ولمادة الكيمياء من 20 درجة، ولمادة التاريخ من 20 درجة، ولمادة الجغرافيا من 20 درجة، والفلسفة والمنطق من 20 درجة.

وأكدت وزارة التعليم، أن المدارس تقوم بتصحيح ورصد درجات الصف الثاني الثانوي 2022 الورقية المقالية وسيتم إضافة درجات امتحان الورقى والإلكترونى على درجات الترم الأول وتحسب درجة الطالب النهائية، وتم تخصيص 50% لامتحان الترم الثاني، وتعلن النتائج فى شكل درجات وليست اجتياز أو عدم اجتياز، ومن الجدير بالذكر أن امتحانات الثانوى العام للصفين الأول والثانى الثانوى.