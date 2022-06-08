جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 شعبة العلمي والأدبي وضوابط الاختبارات

جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 شعبة العلمي والأدبي من أكثر الموضوعات بحثًا هذه الأيام خاصة أنه معظم سنوات النقل قد انتهت بالفعل من أداء اختبارات الفصل الدراسي الثاني لهذا العام، وكذلك الشهادة الابتدائية والاعدادية التي قد ظهرت نتيجتها مؤخرًا في العديد من المحافظات.

مواعيد امتحانات الثانوية العامة 2022

وفي أبريل الماضي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 بشكل رسمي في مصر، وذلك لطلاب الشعب العلمية والأدبية، الذي من المقرر أن يبدأ يوم 26 من شهر يونيو الجاري وأصبح يفصلنا 18 يومًا فقط عن بدأ ماراثون الثانوية العامة على أن تسبقها امتحانات في المواد غير المضافة إلى المجموع.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 في مصر

وفي حرص من «الدستور » على تقديم كافة الخدمات للطلاب الباحثين عن اخر التحديثات ، نقدم في السطور التالية تفاصيل جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 في مصر، وفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي جاءت على تسعة أيام وهو كالتالي:

1- يوم الأحد الموافق 26 من شهر يونيو، امتحان اللغة العربية للشعبتين الأدبية والعلمية.

2- يوم الثلاثاء الموافق 28 من شهر يونيو، امتحان اللغة الأجنبية الثانية للشعبتين الأدبية والعلمية.

3- يوم الأحد الموافق 7 من شهر يوليو، امتحان الكيمياء للشعبة العلمية .

4- يوم الثلاثاء الموافق 7 من شهر يوليو، امتحان الرياضيات التطبيقية الديناميكا لشعبة علمي رياضة .

5- يوم الخميس 7 من شهر يوليو، امتحان اللغة الأجنبية الأولى للشعبتين الأدبية والعلمية.

6- يوم الخميس الموافق 14 من شهر يوليو، امتحان الفيزياء لشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية.

7- يوم الأحد الموافق 17 من شهر يوليو، عدة امتحانات وهي أولا امتحان الجيولوجيا وعلوم البيئة للشعبة العلمية، وثانياً الرياضيات البحتة والتفاضل والتكامل لشعبة علمي رياضة ، وثالثاً علم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية .

8- يوم الثلاثاء الموافق 19 من شهر يوليو، امتحان الرياضيات البحتة الجبر والهندسة والفراغية لشعبة علمي رياضة .

9- يوم الخميس الموافق 19 من شهر يوليو، أولا: امتحان الأحياء للشعبة علمي علوم، وثانياً: الرياضيات التطبيقية، وثالثاً: الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية.

اقرأ أيضا:

رابط الحصول على رقم الجلوس للثانوية العامة 2022

جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 علمى علوم ونظام الاختبارات

ضوابط امتحانات الثانوية العامة 2022 علمي وأدبي

وقد اوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن هناك مجموعة من ضوابط امتحانات الثانوية العامة 2022 في مصر للشعبتين العلمية والأدبية، والتي يأتي من أبرزها أن الامتحانات سوف تكون ورقية، على أن تكون الإجابة من خلال نظام البابل شيت، وأن تكون الأسئلة من نوعية الاختيار من متعدد، وسوف يستلم الطالب ورقة مفاهيم، حيث إنه لا يجوز للطلاب اصطحاب سواء التابلت أو الكتاب المدرسي وعلى جميع الطلاب في مختلف المحافظات الالتزام بها.