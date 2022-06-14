الثلاثاء 14 يونيو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى فى البنوك اليوم الثلاثاء 14 يونيو 2022

سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي
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يتابع المصريين سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري حلال هذه الأسابيع عن كثب خاصة مع استعداد المصريين لموسم الحج الذي من المفترض أن يبدء مع سفر الحجاج للمملكة العربية السعودية خلال الأيام القليلة المقبلة لأداء فريضة الحج؛ لذا يبحث الآلاف في مصر عن سعر الريال سعودي مقابل الجنيه المصري في تعاملات  اليوم الثلاثاء 14 يونيو 2022 في البنك المركزي والبنوك الحكومية والخاصة والأجنبية الموجودة في مصر.

 

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

تشدد الدولة المصرية وأجهزة الرقابة المالية على المواطنين والمستثمرين المقبلين على شراء العملات الأجنبية من الدولار والريال  السعودي لشراء الريال السعودي من البنوك المعتمدة وشركات الصرافة الموثوقة بدلًا من استغلال تجار السوق السوداء. 

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سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي اليوم الثلاثاء:

وفي الأيام الأخيرة في مصر استقر متوسط سعر الريال السعودي مقابل الجنيه ، حسب موقع البنك المركزي المصري، عند 4.97 جنيه للشراء، و4.99 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار  وبذلك اقترب من حاجز الخمس جنيهات.

 

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم الثلاثاء:

بينما في البنك الأهلي المصري بلغ الريال السعودي، 4.96 جنيه للشراء، و4.98 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار أمس الإثنين.

 

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي اليوم الثلاثاء:

 

وفي بنك مصر، تماثل سعر الريال السعودي مع سعر الريال في البنك الأهلي المصري، 4.96 جنيه للشراء، و4.98 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي  cibاليوم الثلاثاء:

كما لم يتغير متوسط سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي cib ، مسجلًا نحو 4.96 جنيه للشراء، و4.99 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار أمس.

 

والكثير في مصر يسأل عن سعر اليورو الأوروبي فهو بديل للتعامل بالدولار في الهديد من التعاملات وعمليات التصدير، فتراجع متوسط سعر اليورو الأوروبي، وفق تداولات البنك المركزي المصري، إلى نحو 19.60 جنيه للشراء، و19.70 جنيه للبيع، مقابل 20.07 جنيه للشراء، و20.16 جنيه للبيع أمس.

 

وبقي متوسط سعر اليورو في البنك الأهلي المصري، عند مستوى 19.59 جنيه للشراء، و19.91 جنيه للبيع، وسجل نفس القيمة في بنك مصر.

 

وعلى العكس هبط متوسط سعر اليورو في البنك التجاري الدولي، إلى نحو 19.61 جنيه للشراء، و19.93 جنيه للبيع، مقابل 19.95 جنيه للشراء، و20.16 جنيه للبيع بختام تعاملات أمس، الاثنين 13 يونيو 2022.

 

سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه في مصر الثلاثاء 14 يونيو 2022:

وبالنسبة لسعر الجنيه الإسترليني، فقد تراجع وفق تداولات البنك المركزي المصري، إلى نحو 22.96 جنيه للشراء، و23.06 جنيه للبيع، مقابل 23.39 جنيه للشراء، و23.49 جنيه للبيع عند الإغلاق أمس.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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