تعرف على سعر الريال السعودى اليوم الخميس فى البنوك المصرية

زاد الإقبال من المصريين على شراء الريال السعودي وفق حديث العاملين في البنوك المصرية، وذلك بالنزامن مع اقتراب موسم الحج وسفر المعتمرين خلال هذه الأيام.

ومع سعى المصريين لشراء الريال السعودي زادت عمليات البحث عبر جوجل بحثًا عن سعر الريال السعودي فى البنوك المصرية، والذي شهد سعره ارتفاعًا طفيفًا خلال هذه الأيام، حيث سجل حسب بيانات البنك المركزي 4.96 جنيه مصري.

وتعرض "الدستور" في التقرير التالي سعر الريال السعودي اليوم الخميس فى البنوك المصرية.

سعر الريال السعودي في مصر

استقر سعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم بعد أن سجل أمس ارتفاعًا طفيفًا أمام الجنيه المصري ووصل إلى 4.96 جنيه للشراء، و4.9 جنيه للبيع، وفق آخر تحديث للموقع الرسمي للبنك المركزي وشركات الصرافة.

وجاء سعر الريال السعودي في البنوك المصرية كالتالي :

في البنك الأهلي المصري صعد سعر الريال السعودي، إلى نحو 4.96 جنيه للشراء، و4.98 جنيه للبيع.

كما زاد متوسط سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي، إلى نحو 4.96 جنيه للشراء، و4.98 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الريال السعودي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 4.9737 جنيه للشراء و4.9885 جنيه للبيع.

موسم الحج 2022



وحددت مصر أسعار الحج لهذا العام، وتضمن عدة مستويات منها المستوى ٥ نجوم عدد «2760» تأشيرة، وينقسم إلى برنامجين، يشمل البرنامج الأول صف أول مباشرة على الحرم وحتى 250 مترًا بسعر 177500 جنيه مصري، بينما يشمل البرنامج الثاني صف ثانٍ ابتداء من 250 مترًا وحتى 1250 مترًا بسعر 157500 جنيه مصري.

وتصمنت البرنامج الاقتصادي الذي ينقسم إلى ثلاثة برامج، البرنامج الأول موسم كامل بمكة بفنادق «إيواء سياحي» وحتى 1250 مترا بسعر 29500 جنيه مصري، أما البرنامج الثاني يتضمن موسم كامل بمكة بفنادق «إيواء سياحي» من 1250 متى حتى 3000 متر وسعر التأشيرة 87500 جنيه مصري، والبرنامج الثالث يضمن اقتصادي تحسين 5 نجوم بسعر 82500 جنيه مصري.

ووضعت السعودية مجموعة من شروط الحج التي لابد أن يطبقها الحاج قبل السفر، وهي إجراء المسافرين لمسحة قبل السفر بحد أقصى 72 ساعة، وأن يكون مع الحاج شهادة رسمية من جهة المخصصة تفيد بحصوله على أحد اللقاحات المعتمدة في المملكة العربية السعودية.