الأحد 12 يونيو 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

بوابة الأزهر الإلكترونية للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الترم الثاني 2022

الإعدادية الأزهرية
الإعدادية الأزهرية
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ارتفعت معدلات البحث عن بوابة الأزهر الإلكترونية 2022 للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2022 الترم الثاني حيث من المقرر أن تظهر خلال الاسبوع الحالي، حيث أنهى طلاب الصف الثالث الإعدادي أزهر امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2022 في الفترة من الأربعاء 25 مايو، وحتى الأربعاء 1 يونيو.

بوابة الأزهر الإلكترونية 2022 للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية

ونستعرض من خلال هذا التقرير لينك بوابة الأزهر الإلكترونية 2022 الترم الثاني للحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي أزهري عبر موقع بوابة الأزهر الشريف، وفور ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2022 سيتم تفعيل رابط مباشر وسنقوم بنشره مرة أخرى.

ويمكن الدخول على بوابة الأزهر الإلكترونية 2022 من هنـــــــا للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2022 فور ظهورها واعتمادها رسميًا من قبل المسئولين.

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بوابة الأزهر الإلكترونية.. تقديم الصف الأول الابتدائي 2022

 

توزيع درجات الصف الثالث الاعدادي ازهر 2022

 

يحصل كل طالب على درجاته من خلال لينك بوابة الأزهر الإلكترونية نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2022 حيث جاء توزيع الدرجات وفقا لما يلي:-

مادة أصول الدين 100 درجة.

مادة اللغة العربية 100 درجة.

مادة الرياضيات 60 درجة.

مادة الفقه 50 درجة.

مادة القرآن الكريم 40 درجة.

مادة الدراسات الاجتماعية 40 درجة.

مادة العلوم 40 درجة.

مادة اللغة الإنجليزية 40 درجة.

مادة الثقافة الإسلامية 20 درجة.

وبذلك يكون مجموع درجات كافة المواد من 490 درجة.

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الصف الثالث الإعدادي.. جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2022 لطلاب الإعدادية الأزهرية

وكان أدى طلاب الإعدادية الأزهرية امتحانات الفصل الدراسي خلال اسبوع بداية بمادة الفقه يوم  الأربعاء 25 مايو، ثم مادتي القرآن الكريم وتجويده، والثقافة الإسلامية يوم الخميس 26 مايو، ثم مادتي اللغة العربية ورقة ثانية المطالعة والنصوص وفنون الكتابة، والهندسة يوم السبت 28 مايو، ثم مادتي أصول الدين ورقة ثانية التوحيد والسيرة، و الدراسات الاجتماعية يوم الأحد 29 مايو، ثم مادتي أصول الدين ورقة أولى التفسير والحديث، والعلوم يوم الإثنين 30 مايو، ثم مادتي اللغة الأجنبية والتربية الفنية يوم الثلاثاء 31 مايو، وأخيرًا مادة الجبر يوم الأربعاء 1 يونيو.

نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية بوابة الأزهر الإلكترونية 2022 الصف الثالث الاعدادي الصف الثالث الاعدادي ازهر

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وائل لطفي

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رابط نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية برقم الجلوس والاسم

رابط الحصول على نتيجة أولى ثانوي عبر موقع وزارة التربية والتعليم

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