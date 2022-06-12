بوابة الأزهر الإلكترونية.. تقديم الصف الأول الابتدائي 2022

توفر بوابة الأزهر الإلكترونية لأولياء الأمور رابط تقديم الصف الأول الابتدائي أزهر 2022، والذي بدأ منذ بداية شهر يونيو الجاري.

وأكد قطاع المعاهد الأزهرية أن آخر موعد للتقديم عبر الموقع الإلكتروني الصف الأول الابتدائي أزهر العام الدراسي 2022_2023 في 30 يونيو المقبل.

وبعد انتهاء عملية تقديم الصف الأول الابتدائي أزهر 2022، يتم قبول أوراق الطلاب الذين استوفوا شروط التقديم ومنها سن الطالب ومحل سكنه وفقًا التوزيع الجغرافي ومدى استيعاب المدارس من عدد طلاب داخل الفصل الواحد.

وتتيح بوابة الازهر الالكترونية كذلك التقديم لمرحلة رياض أطفال وتقديم الكثير من الخدمات لأولياء الامور والمعلمين وكافة الأخار المتعلقة بالدراسة الأزهرية، وتعرض “الدستور” في التقرير التالي كيفية تقديم الصف الأول الابتدائي أزهر 2022 عبر بوابة الأزهر الالكترونية

رابط بوابة الأزهر الالكترونية

يمكن لأولياء الأمور تقديم الصف الأول الابتدائي أزهر 2022 من خلال الخطوات التالية:

الدخول عبر مواقع بوابة الأزهر الإلكترونية ( من هنا ).

). اختر أيقونة التقديم في المعاهد الأزهرية للطلاب الجدد.

اكتب بيانات الطالب بالتفصيل.

حدد المعهد المراد إلحاق الطالب به، ويمكنك تسجيل 3 معاهد بمربع السكني الخاص بولي الأمر.

حمل كافة الأوراق المطلوبة للتقديم، وهي صورة من شهادة ميلاد الطالب كمبيوتر، وصورة من بطاقة الرقم القومي لولي الأمر لبيان محل الإقامة.

توفير إيصال مرافق (كهرباء ومياه وغاز) للتأكد من محل السكن الطالب، ودمغات تعليمية وصحية من مكاتب البريد، و6 صور شخصية حديثة للطالب.

ثم اضغط على زر الحفظ.

الأوراق المطلوبة لتقديم الأزهر

حددت المعاهد الأزهرية المنتشرة في أنحاء الجمهورية مجموعة من الأوراق التي لابد من تجهيزها قبل تقديم الصف الأول الابتدائي أزهر 2022وهي كالتالي: