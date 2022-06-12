الأحد 12 يونيو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رابط التقديم للصف الأول الابتدائى الأزهرى 2022 والمستندات المحددة للتسجيل

الصف الأول الابتدائى
الصف الأول الابتدائى الأزهرى
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يسعى أولياء الأمور منذ بداية شهر يونيو الجاري للتقديم للصف الأول الابتدائي الأزهري عبر بوابة الأزهر الإلكترونية على أن ينتهي التقديم الإلكتروني للصف الأول الابتدائي الأزهري نهاية الشهر الجاري.

 

رابط التقديم للصف الأول الابتدائي الأزهري 2022

وأكد قطاع المعاهد الأزهرية أن آخر موعد للتقديم عبر الموقع الإلكتروني للصف الأول الابتدائي الأزهري  للدراسة بالعام المقبل 2022_2023 في  30 يونيو المقبل.

 

ويمكن لأولياء الأمور التقديم للصف الأول الابتدائي الأزهري عبر بوابة الأزهر الشريف من خلال الخطوات التالية:

أولًا : الدخول عبر مواقع بوابة الأزهر الإلكترونية ( من هنا).

ثانيًا : اختر أيقونة التقديم في المعاهد الأزهرية للطلاب الجدد.

ثالثًا: اكتب بيانات الطالب بالتفصيل.

 

رابعًا: حدد المعهد المراد إلحاق الطالب به، ويمكنك تسجيل 3 معاهد بمربع السكني الخاص بولي الأمر.

 

خامسًا: حمل كافة الأوراق المطلوبة للتقديم، وهي صورة من شهادة ميلاد الطالب كمبيوتر، وصورة من بطاقة الرقم القومي لولي الأمر لبيان محل الإقامة.


وإيصال مرافق (كهرباء ومياه وغاز) للتأكد من محل السكن الطالب، ودمغات تعليمية وصحية من مكاتب البريد، و 6 صور شخصية حديثة للطالب.

 

سادسًا: اضغط على زر الحفظ.

وبعد انتهاء عملية التقديم للصف الاول الابتدائي الأزهري، يتم قبول أوراق الطلاب الذين استوفوا شروط التقديم ومنها سن الطالب ومحل سكنه وفقا التوزيع الجغرافي ومدى استيعاب المدارس من عدد طلاب داخل الفصل الواحد.

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الأوراق المطلوبة لتقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري 2022

حددت المعاهد الأزهرية مجموعة من الأوراق التي لابد من تجهيزها قبل التقديم الصف الاول الابتدائي الأزهري والتقديم من خلال المكتبات ومراكز الخدمات، وحددت المدة الزمنية المتاحة أمام أولياء الأمور للتقديم للصف الأول الابتدائي الأزهري  خلال الفترة الحالية وبدأ في ١ يونيو الجاري على أن ينتهي في ٣٠ يونيو الجاري وهي كالتالي:

أولاً: يقوم ولي الأمر بملء الاستمارة الصحية من الإدارة الصحية بالمركز التابع له محل إقامته.

ثانيًا: تقديم صورة "فاتورة مياه أو كهرباء" للتأكد من عنوان محل السكن.

ثالثًا: شراء دمغات تعليمية وصحية من مكاتب البريد المصري المنتشرة في كافة المحافظات.

رابعًا: تقديم 6 صور شخصية حديثة للطفل.

خامسًا: توفير صور بطاقة شخصية للأب والأم سارية أو للحاصل فيهم على الولاية التعليمية للطفل المتقدم.

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