السجن المشدد لربة منزل زورت شهادة وفاة زوجها لحرمان أسرته من الميراث

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم السبت، بحبس س. م. ح ربة منزل 15 سنة سجن مشدد غيابيا مع إلزامها بالمصاريف، لقيامها بتزوير شهادة وفاة زوجها لحرمان أهله من الميراث بدائرة مركز جرجا.

صدر الحكم برئاسة المستشار خالد أحمد عبدالغفار رئيس المحكمة، وعضوية المستشار أحمد عبدالمنعم محمود الرئيس بالمحكمة والمستشار مصطفى أبو القاسم زيدان نائب الرئيس وأمانة سر عصام الألفي.

ترجع أحداث الواقعة إلى عام 2022 بأن اشتركت بطريق المساعدة مع موظف عام "حسن النية" في تزوير محرر رسمى شهادة وفاة لزوجها بعد وفاته بمده من أجل حرمان أهله من الحصول على الميراث، وبهذا تكون المتهمة قد ارتكبت جناية بالمواد 40 ثالثًا و41 /1 و211، 213 من قانون العقوبات وبعد الاطلاع على المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون 170 لسنة 1981.