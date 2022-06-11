ضبط 1419 قضية تموينية متنوعة
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية، أسفرت عن:
ضبط (1419) قضية تموينية متنوعة من بينها (3) قضايا حجب سلع غذائية بإجمالي مضبوطات (8,751 طن "مكرونة - أرز – أسمدة زراعية ")، (377) قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار بإجمالى مضبوطات بلغت (48,25 طن "دقيق – مكرونة – سكر – زيت - أرز – لحوم – أسمدة زراعية" – 8800 قطعة أدوات صحية – 20 طن أسمنت – 213 عبوة سجائر) .. وكذا (602) قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (12 قضية دقيق مدعم "تصرف - تجميع" – 99 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن – 88 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 7 قضايا بيع بأزيد – 14 قضية عدم إنتظام القيد بسجل حركة الدقيق – 23 قضية توقف عن الإنتاج – 359 قضية متنوعة أخرى).. بمضبوطات بلغت (2,625 طن دقيق بلدى مدعم) وكذا (14) قضية استيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها (3٫850 طن أسمدة مدعمة - 49500 لتر مواد بترولية "سولار – بنزين " – 350 اسطوانة بوتاجاز – 1350 رغيف – 8676 عبوة "زيت طعام").. حيث بلغ إجمالى المضبوطات (87,396 طن - 213 عبوة سجائر –8676 عبوة "زيت تموينى" - 49500 لتر مواد بترولية "سولار – بنزين " – 1350 رغيفا – 8800 قطعة "أدوات صحية" – 350 اسطوانة بوتاجاز).