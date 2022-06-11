السبت 11 يونيو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 1419 قضية تموينية متنوعة

ارشيفية
ارشيفية
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واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية، أسفرت عن:

ضبط (1419)  قضية تموينية متنوعة من بينها (3) قضايا حجب سلع غذائية بإجمالي مضبوطات (8,751 طن "مكرونة - أرز – أسمدة زراعية ")، (377) قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار بإجمالى مضبوطات بلغت (48,25 طن "دقيق – مكرونة – سكر – زيت - أرز – لحوم – أسمدة زراعية" – 8800 قطعة أدوات صحية – 20 طن أسمنت – 213 عبوة سجائر) .. وكذا (602) قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (12 قضية دقيق مدعم "تصرف - تجميع" – 99 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن – 88 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 7 قضايا بيع بأزيد – 14 قضية عدم إنتظام القيد بسجل حركة الدقيق – 23 قضية توقف عن الإنتاج – 359 قضية متنوعة أخرى).. بمضبوطات بلغت (2,625 طن دقيق بلدى مدعم) وكذا (14) قضية استيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها (3٫850 طن أسمدة مدعمة -  49500 لتر مواد بترولية "سولار – بنزين " – 350 اسطوانة بوتاجاز – 1350 رغيف – 8676 عبوة "زيت طعام").. حيث بلغ إجمالى المضبوطات (87,396  طن - 213 عبوة سجائر  –8676 عبوة "زيت تموينى" - 49500 لتر مواد بترولية "سولار – بنزين " – 1350 رغيفا – 8800 قطعة "أدوات صحية" – 350 اسطوانة بوتاجاز).

الإدارة العامة شرطة التموين والتجارة أقسام شرطة التموين الجرائم التموينية متنوعة

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