الإجهاد يغير شكل القلب.. بعض الحقائق المذهلة حول جسم الإنسان

هناك العديد من جوانب أجسامنا التي ما زلنا لا نفهمها بشكل كامل، فإن جسم الإنسان آلة معقدة، وقد يكون من الصعب للغاية فهم كل أسراره، ورغم محاولات العديد من الباحثين لفهم الأسرار إلا أنه لا يزال الوعي لغزا، بينما لا يزال المجتمع العلمي يدرس هذا الموضوع، إليك بعض الحقائق الرائعة التي يخفيها جسمك سرًا.

لقد قدم لك فريق Bright Side بعض الحقائق المذهلة حول جسم الإنسان لتستمتع بها.

1- بشرتك تبدو مختلفة تحت الضوء الأسود

يمكن استخدام تعريض الجلد للضوء الأسود، المعروف أيضًا باسم ضوء وود، للكشف عن الالتهابات الجلدية البكتيرية والفطرية، وكذلك عدم انتظام تصبغ الجلد، تحت مصباح الخشب، تتألق البشرة الصحية بشكل مشرق، قد تظهر بقع بيضاء عندما يكون الجلد سميكًا، وبقع صفراء حيث يكون الجلد دهنيًا، وبقع أرجوانية حيث يكون الجلد جافًا.

2- الإجهاد يمكن أن يغير حرفيًا شكل قلبك

قد يبدو هذا كأنه مبتذل، لكن التوتر يمكن أن يغير شكل قلبك حرفيًا، متلازمة تاكوتسوبو هي حالة تؤدي إلى تغيير شكل البطين الأيسر وفشل في ضخ الدم بشكل صحيح، وأثناء الإجهاد قصير المدى يمكن أن يؤثر جزيئين معروفين بإطلاقهما أثناء الإجهاد والاكتئاب على نشاط خلايا عضلة القلب، مما يؤدي إلى فشل مؤقت، ولحسن الحظ فإن التحكم في التوتر وممارسة تقنيات التنفس والتأمل يعالج هذه الحالة دون الحاجة إلى دواء.

3- الرقص يزيد من قوة عقلك والمادة البيضاء

المادة البيضاء هي النسيج الذي يربط الخلايا العصبية معًا، مما يجعل الاتصال ممكنًا بين مناطق المادة الرمادية المختلفة وبين المادة الرمادية وبقية الجسم، ومع تقدمنا ​​في العمر، تتحلل المادة البيضاء، مما يؤدي إلى ظهور أعراض مثل فقدان الذاكرة وصعوبة حل المشكلات.

لكن الأبحاث أظهرت أن الرقص يزيد المادة البيضاء في الدماغ، مما يزيد من الوظيفة الإدراكية ويحافظ على شكل الدماغ، وبالطبع من الصعب أن تكون غير سعيد عندما ترقص.

4- يمكن أن تؤثر البكتيريا الموجودة فى أمعائك على مزاجك

الميكروبيوم البشري، المعروف أيضًا باسم بيئة القناة الهضمية، هو نظام بيئي مكون من بكتيريا مختلفة تطورت بشكل مشترك مع البشر لإفادة كل من المضيف والبكتيريا، من المعروف أن هذه البكتيريا تؤثر على علم النفس البشري لأنها تحتوي على عدد كبير من المواد الكيميائية التي تستخدمها عصبوناتنا للتواصل وتنظيم الحالة المزاجية، مثل الدوبامين والسيروتونين، بالحديث عن ذلك، يتم إنتاج 95% من إمداد الجسم من السيروتونين في القناة الهضمية.

5- دماغك أصغر من دماغ أسلافك

المخ الآن أصغر مما كان عليه قبل 3000 عام، قبل افتراض أن هذه أخبار سيئة، تذكر أن هناك علاقة بين حجم الجسم والدماغ، لذلك كلما نما الجسم أصغر، زاد حجم الدماغ أيضًا.

6- دماغك يشوه ذكرياتك

بينما في الواقع، خلصت العديد من الدراسات إلى أن الذكريات، حتى أعز ذكرياتنا، قابلة للطرق وغير معصومة، ريمكن أن تؤثر الذكريات الكاذبة على أي شخص، بغض النظر عما إذا كانت الذاكرة تافهة أو مغيرة للحياة.

7- ترهل أذنيك وأنفك بمرور الوقت

مع تقدمنا ​​في السن، تتقلص أجسادنا، لكن أنوفنا وآذاننا تكبر، يحدث هذا لأن بشرتنا تبدأ في فقدان مرونتها ولا يمكنها الاحتفاظ بالدعم الذي كانت عليه في السابق، الأنف والأذنان ليست استثناء، يتغير حجم هذه الأعضاء الذاتية مع تقدمنا ​​في العمر، ولكن ليس لأننا ننمو بل بسبب الجاذبية.