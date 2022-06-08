الأربعاء 08 يونيو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

إسرائيل ترحب بإدانة وكالة الطاقة الذرية سلوك إيران النووى

الطاقة الذرية
الطاقة الذرية
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رجب نفتالي بينيت رئيس الوزراء الإسرائيلي، بالقرار الذي اتخذه مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإدانة سلوك إيران النووي.

وقال مكتب بينيت: "لقد اتخذت الوكالة قرارا دراماتيكيا بنزع القناع عن إيران، إذ يؤكد القرار استمرار إيران في الكذب وإخفاء أنشطتها في المجال النووي عن العالم".

وتابع: "يجب أن تنضم كل دول العالم وتفرض عقوبات كبيرة لوقف المشروع النووي الإيراني"، حسبما نشر موقع «واللا» الإسرائيلي.

وتبنى ‏مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الأربعاء، قرار إدانة ضد سلوك إيران  فيما يخص برنامجها النووي.

وصوتت 30 دولة لصالح قرار إدانة إيران في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مطالبين بضرورة التزام طهران بتعهدات خفض تخصيب اليورانيوم.

وكذلك، أدان مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تقاعس إيران عن تفسير وجود آثار يورانيوم في مواقع غير نووية.

إيران إسرائيل رئيس الوزراء الاسرائيلي الوكالة الدولية للطاقة الذرية تخصيب اليورانيوم النووي الإيراني

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