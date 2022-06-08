الأربعاء 08 يونيو 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس متهمين بسرقة مواطن بالإكراه في مدينة الشروق

حبس متهمين
حبس متهمين
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قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الشروق وبدر، تجديد حبس متهمين بسرقة أحد المواطنين بالإكراه بمدينة الشروق، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

بداية الواقعة بمرور قوة أمنية تابعة لإدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة، لتفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الشروق، تناهى إلى سمعهم صوت استغاثة من أحد الأشخاص، وباستبيان الأمر تم التقابل مع (عامل توصيل طلبات - مقيم بدائرة قسم شرطة المرج) مصاب بجروح سطحية بالجسم، وبسؤاله قرر بأنه أثناء سيره مستقلاً الدراجة النارية ملكه فوجئ بشخصان يستقلان سيارة نصف نقل قاما باستيقافه، وتعديا عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض وعصا خشبية محدثان إصابته المنوة عنها، واستوليا منه على (دراجته النارية - هاتفه المحمول - مبلغ مالى – بعض المتعلقات الشخصية) كرهاً عنه.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط مرتكبى الواقعة وتبين أنهما (شخصين - مقيمان بنطاق محافظتى "القاهرة – القليوبية)، وبحوزتهما (سيارة ملك أحدهما – سلاح أبيض "مطواة" – عصا خشبية "شومة") والمستخدمين فى ارتكاب الواقعة، وكذا أمكن ضبط كافة المسروقات المستولى عليها، وبمواجهتهما بما جاء بأقوال المجنى عليه اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

قاضي المعارضات تجديد حبس

رئيس التحرير

وائل لطفي

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