الأربعاء 08 يونيو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

أمسية شعرية تناقش الهجاء وفن إدارة المهرجانات بثقافة الدقهلية

أمسية شعرية بعنوان
أمسية شعرية بعنوان فن إدارة المهرجانات
ads

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برعاية دكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، ورئاسة المخرج هشام عطوة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الدقهلية برئاسة عمرو فرج بإقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة أمل عبدالله، حيث أقام بيت ثقافة شربين أمسية شعرية بعنوان "الهجاء" للشاعر خالد مهني، أوضح أن الهجاء نوع من الشعر يقوم بتناول جميع النقائص والعيوب، موضحًا شعراء الهجاء في العصر الجاهلي وهم امرؤ القيس، أوس بن حجر، النابغة الذبياني، ومن شعراء العرب علي بن العباس بن جریح الرومي، الفرزدق وهو من أشهر شعراء العصر الأموي جرير، الحطيئة وهو من شعراء صدر الإسلام.

عقد بيت ثقافة السنبلاوين أمسية شعرية بعنوان "فن إدارة المهرجانات" للشاعر محيي الدين محسن، تناول فن إدارة المهرجانات وكيف يتم دعوة الأدباء والمثقفين لعمل مهرجان أدبي وكواليس الدعوات التي توجه للأدباء الكبار والاستفادة من أعمالهم وإثراء الحالة الثقافية، واختتمت بقصائد وطنية للشعراء حلمي إبراهيم، معوض حلمي، مني الشريف والسيد يوسف.

وضمن مبادرة "أيامنا الحلوة حقك تنظمي"، نظمت مكتبة العيادية ندوة بعنوان "تنظيم الأسرة" شارك فيها محمد مصباح الأتربي، دكتورة مروة النامي، تناولا مفهوم تنظيم الأسرة في الإسلام وهو اختيار أو سعي إنسان متعمد لتنظيم الحمل في الأسرة لا تنافي أحكام الدين وقوانين الدولة والقيم الأخلاقية في سبيل تحقيق رخاء الأسرة خاصة ورخاء الأمة والدولة عامة وذلك خشية علي حياة الأم وصحتها والخوف علي الأولاد من سوء التربية وذلك بالوحدة الصحية بكفر يوسف.

إيناس عبد الدايم وزير الثقافة المخرج هشام عطوة شرق الدلتا خالد مهني الهجاء

رئيس التحرير

وائل لطفي

رد «الكيد السياسى» ضد مصر

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2022

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2022 برقم الجلوس الترم الثاني

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية الترم الثاني 2022

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2022 برقم الجلوس فقط ونسب النجاح

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2022 رسميًا

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الغربية 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد غنام

«ريفو».. فن المراوغة بالحب والموسيقى

د هند جاد

كلها غيرانة: شكل.. وبدلة.. وصورة.. ومشاعر

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

إيناس عبدالدايم.. وصبحي.. وجائزة أوبرا «متروبوليتان»

حسين دعسة

منظور عسكري هندي لمائة يوم على الحرب الروسية الأوكرانية

إبراهيم داود

بمناسبة عيد ميلاده الـ87.. فى محبة أحمد عبدالمعطى حجازى

ماجد حبته

صحتنا.. وصحة إفريقيا

د. بهي الدين مرسي

هل تفضح لغة الجسد الناطق بها؟

مؤمن المحمدي

إن كان له مكان

صور

مؤتمر «الإفتاء».. «التطرف الديني.. المنطلقات الفكرية واستراتيجيات المواجهة»

صلاح يقود الفراعنة لترويض الأفيال في تصفيات كأس الأمم

مجدى يعقوب يحضر نصف نهائى بطولة الاسكواش بالجونة

محطة تل أبيب

المزيد

انتخاب سفير إسرائيل نائبًا لرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة.. ما الأهمية؟

إسرائيل تسجل ثالث حالة إصابة بجدرى القرود

«تعاطف دون مساعدة».. لماذا تغضب أوكرانيا من إسرائيل؟