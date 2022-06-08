أمسية شعرية تناقش الهجاء وفن إدارة المهرجانات بثقافة الدقهلية

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برعاية دكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، ورئاسة المخرج هشام عطوة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الدقهلية برئاسة عمرو فرج بإقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة أمل عبدالله، حيث أقام بيت ثقافة شربين أمسية شعرية بعنوان "الهجاء" للشاعر خالد مهني، أوضح أن الهجاء نوع من الشعر يقوم بتناول جميع النقائص والعيوب، موضحًا شعراء الهجاء في العصر الجاهلي وهم امرؤ القيس، أوس بن حجر، النابغة الذبياني، ومن شعراء العرب علي بن العباس بن جریح الرومي، الفرزدق وهو من أشهر شعراء العصر الأموي جرير، الحطيئة وهو من شعراء صدر الإسلام.

عقد بيت ثقافة السنبلاوين أمسية شعرية بعنوان "فن إدارة المهرجانات" للشاعر محيي الدين محسن، تناول فن إدارة المهرجانات وكيف يتم دعوة الأدباء والمثقفين لعمل مهرجان أدبي وكواليس الدعوات التي توجه للأدباء الكبار والاستفادة من أعمالهم وإثراء الحالة الثقافية، واختتمت بقصائد وطنية للشعراء حلمي إبراهيم، معوض حلمي، مني الشريف والسيد يوسف.

وضمن مبادرة "أيامنا الحلوة حقك تنظمي"، نظمت مكتبة العيادية ندوة بعنوان "تنظيم الأسرة" شارك فيها محمد مصباح الأتربي، دكتورة مروة النامي، تناولا مفهوم تنظيم الأسرة في الإسلام وهو اختيار أو سعي إنسان متعمد لتنظيم الحمل في الأسرة لا تنافي أحكام الدين وقوانين الدولة والقيم الأخلاقية في سبيل تحقيق رخاء الأسرة خاصة ورخاء الأمة والدولة عامة وذلك خشية علي حياة الأم وصحتها والخوف علي الأولاد من سوء التربية وذلك بالوحدة الصحية بكفر يوسف.