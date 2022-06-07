الثلاثاء 07 يونيو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«زواج القاصرات والسلبيات المترتبة عليه» ثقافة بني سويف تناقش دوافع وأسباب الأزمة

ثقافة بني سويف تناقش
ثقافة بني سويف تناقش دوافع وأسباب زواج القاصرات
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برعاية أ. د. إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، وفي إطار دور الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة في رفع الوعي المجتمعي، أقام فرع ثقافة بني سويف برئاسة محمد كمال بإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة الفنان جلال عثمان عدداً من الأنشطة الفنية والثقافية، حيث نظم بيت ثقافة أبو سليم ندوة بعنوان "زواج القاصرات والسلبيات المترتبة عليه" تحدثت خلالها وفاء عبد الحليم عن مفهوم القاصرات بأنه مرحلة الطفولة وما زالت تحت وصية والديه وظاهرة زواج القاصرات كأحد الظواهر الاجتماعية الخطيرة والتي مازالت منتشرة حتى الآن في معظم دول العالم وتؤدي إلى العديد من الكوارث والمشكلات الاجتماعية والنفسية، وتحرص كافة جمعيات ومنظمات حقوق الإنسان للتصدي لتلك الظاهرة وتدعو لفرض العقوبات للوالدين الذين يلجؤون إليها، بجانب مسرح عرائس قفازات، وورشة فنون تشكيلية بالمجسمات الهندسية إشراف هايدى سمير، ووفاء حسين.

عقد قصر ثقافة ببا محاضرة عن "مخاطر الزواج المبكر"، تناولت خطورة هذه الظاهرة على الفرد والمجتمع كله،

كما نفذت مكتبة النادي الرياضي محاضرة حول "المشكلات المترتبة على الأمية" أوضحت مفهوم الأمية بأنها عدم قدرة الإنسان على القراءة والكتابة، ومن أهم المشكلات المترتبة عليها هي شعور الفرد بالعجز في مجالات الحياة في مختلف أشكالها كما يشعر الأمي بانعدام الثقة بالنفس وقد يصاب بالضياع ماديا ومعنويا، كما تسبب الأمية جهل الأجيال، وعدم القدرة على النمو والتطور.

أعد قصر ثقافة بني سويف اللقاء الخاص بنادي الأدب بمشاركة مجموعة من الشعراء، بالإضافة لعرض مسرح عرائس قفازات للأطفال بمكتبة الطفل، ونظم بيت ثقافة أبو صير الملق أمسية شعرية لنادي أدب الواسطة تحت التأسيس بمشاركة الشعراء جاسر جمال الدين، سيدة فاروق، فتحية محمد، أحمد عبد التواب، عبد الله عبد الواحد، عيدان لطيف، نادية سلامة، هاني أبو القاسم، بالإضافة لورشة فنون تشكيلية لعمل مروحه بالورق، فيما قدم بيت ثقافة الفشن محاضرة ثقافية حول "تنظيم الأسرة" ألقاها د. جون حنا مدير مستشفى الفشن المركزي والذي تحدث عن أهمية تنظيم الأسرة بالنسبة للفرد والمجتمع وبالنسبة لصحة المرأة خاصة وذكر الفرق بين تحديد النسل وتنظيم الأسرة وبعض وسائل تنظيم الأسرة.

إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المخرج هشام عطوة قصور الثقافة شمال الصعيد الثقافي

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وائل لطفي

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