«دور المرأة فى تعزيز قيم الولاء» أنشطة ثقافية وورش فنية بثقافة القاهرة

برعاية أ. د. إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة القاهرة برئاسة د. جيهان حسن التابع لإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافى برئاسة الفنان جلال عثمان، حيث عقد قصر ثقافة حلوان محاضرة عن "دور المرأة في تعزيز قيم الولاء والانتماء الوطني" ألقاها د. محمد علي بهنساوي الذي تحدث فيها عن معنى المواطنة والانتماء ودور الأسرة في ترسيخ القيم والمبادئ، كما أشار إلى أهمية دور الأم في ترسيخ هذه القيم.

كما أقامت المكتبة الثقافية العامة لحي المعادي حلقة نقاشية لكتاب "مكانة المرأة في المشاركة المجتمعية" للكاتبة فاطمة فوزي، قدمها محمد فاروق أمين المكتبة، يقدم الكتاب أمثلة لبعض نماذج من النساء أثروا في المجتمع، على رأسهم السيدة نفيسة، التي لُقِبت بنفيسة العلم والتي كان يقصد مجلس علمها العلماء من الرجال، كما ركزت على المظاهر المتعددة لعطاء المرأة ومشاركتها المجتمعية وأنها تتحمل الجانب الكبير في صناعة المستقبل.

أعد بيت ثقافة طيران مصر الجديدة نشاط لتنمية المهارات الإدراكية والحركة، قدمته ريهام كمال إخصائية التمكين الثقافي، للتعرف على أجزاء الجسم باستخدام الأنشطة الحركية والكروت، بجانب ورشة من خيط الدوبارة قامت بها نورهان عبده قسم الفنون التشكيلية، فيما أقام نادي التكنولوجيا بقصر ثقافة عين حلوان محاضرة عن نظام التشغيل Windows لشرح كيفية إجراء عمليات البحث المختلفة بجهاز الحاسب للمدربة سحر جلال أحمد، بجانب ورشة تذوق موسيقى استمتاع لأعمال الموسيقار علي إسماعيل تنفيذ سارة محيي الدين، وورشة تعليم الكروشيه تنفيذ زينب على سليمان.