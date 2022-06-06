الثلاثاء 07 يونيو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 7 أشخاص فى تصادم سيارة نقل محملة بالعمال فى الشيخ زايد

حادث
حادث
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شهدت مدينة الشيخ زايد، الاثنين، حادثًا مأسويًا جراء اصطدام سيارة نقل محملة بالعمال بميكروباص أمام بوابة النادي الأهلي، مما أسفر عن إصابة 7 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وتم رفع حطام الحادث.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مروري بجوار سور فرع النادي الأهلي بالشيخ زايد.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وتبين اصطدام سيارة ربع نقل تحمل عمال بسيارة ميكروباص وأسفر الحادث عن إصابة 7 عمال، وتم نقلهم لمستشفى الشيخ زايد التخصصي لتلقي العلاج، وتم رفع آثار الحادث.

ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات وسؤال شهود العيان والمصابين فى الحادث؛ للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

مدينة الشيخ زايد اصطدام سيارة نقل ميكروباص 7 أشخاص اصابة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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